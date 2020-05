Abertas inscrições para formação de professores e pedagogos

A Secretaria da Educação (Sedu) abre, nesta terça-feira (26), as inscrições para a formação de professores e pedagogos com o tema “O Pedagogo e o Professor Coordenador de Área como articuladores do processo pedagógico da Escola”. As inscrições poderão ser feitas até o dia 01 de junho, pelo link https://forms.gle/mw12Cx2fd5ivFy4q8.

A qualificação é uma parceria com a SunCoke Energy, por meio da Labor Educacional, e disponibilizará 200 vagas. Poderão participar pedagogos e professores coordenadores da área de Ciências da Natureza e Matemática, vinculados às Superintendências Regionais de Educação (SRE) Carapina, Vila Velha e Cariacica.



A formação tem como objetivo fortalecer o trabalho colaborativo dos profissionais no assessoramento pedagógico da equipe docente, ampliando seus conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) utilizando metodologias ativas, ferramentas e procedimentos de registros pedagógicos.



O curso terá carga horária de 120 horas, na modalidade EaD. Será ministrado de junho a novembro e contará com sete webinários de duas horas e um webinário para certificação e apresentação dos resultados. Tanto a mentoria quanto o plantão de dúvidas ocorrerão ao longo da formação.