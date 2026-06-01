Saúde de Iconha lança canal de ouvidoria para ampliar participação da população

today1 de junho de 2026 remove_red_eye145

OuvSaúde Iconha permitirá o registro de sugestões, reclamações, elogios, denúncias e pedidos de informação sobre os serviços de saúde do município

A Secretaria Municipal de Saúde de Iconha iniciou a divulgação do OuvSaúde Iconha, novo canal de ouvidoria criado para fortalecer a comunicação entre a população e a gestão municipal de saúde. A ferramenta permitirá que os usuários registrem sugestões, reclamações, elogios, denúncias e pedidos de informação relacionados aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A iniciativa integra as ações de reorganização e aprimoramento dos serviços públicos de saúde, com foco na escuta ativa da população e na melhoria contínua do atendimento prestado à comunidade.

Para facilitar o acesso ao canal, a Secretaria de Saúde irá instalar cartazes informativos com QR Code em pontos estratégicos da cidade. O material permitirá que os cidadãos registrem suas manifestações de forma rápida e prática, além de divulgar outros meios de atendimento, como o site da Prefeitura, o telefone Disque Saúde 136 e o atendimento presencial na Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a pasta, o objetivo é aproximar ainda mais a gestão dos usuários do SUS, garantindo que cada manifestação seja recebida, analisada e encaminhada ao setor responsável para as devidas providências.

O secretário municipal de Saúde, Rocleison Costa, destacou a importância da participação popular para o fortalecimento da rede pública de saúde.

“Queremos escutar o que a população tem a dizer. A ouvidoria é um espaço para elogiar o que está funcionando, apontar o que precisa melhorar e ajudar nossas equipes a entregar um serviço cada vez melhor, com mais atenção, responsabilidade e cuidado. Quando a população participa, a saúde melhora”, afirmou.

Além de promover maior transparência na gestão, o OuvSaúde Iconha contribuirá para identificar demandas, corrigir falhas, aperfeiçoar fluxos internos e valorizar boas práticas desenvolvidas pelas equipes de saúde.

A proposta reforça o compromisso da administração municipal com uma gestão pautada no diálogo, no planejamento e no cuidado com a população, aproximando os serviços públicos das reais necessidades dos cidadãos.

As manifestações podem ser registradas por meio do QR Code disponível nos cartazes, pelo site oficial da Prefeitura de Iconha, pelo telefone 136 ou presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde.

Com o lançamento do OuvSaúde Iconha, o município amplia os canais de participação social e reforça o compromisso com uma saúde pública mais transparente, participativa e próxima da comunidade.