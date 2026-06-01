Marataízes registra queda de mais de 31% nos furtos no segundo bimestre de 2026

today1 de junho de 2026 remove_red_eye661

Integração entre Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, além de investimentos em tecnologia e inteligência, contribuiu para a queda dos índices criminais no município

O município de Marataízes registrou uma redução significativa nos casos de furto durante o segundo bimestre de 2026. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, foram contabilizadas 79 ocorrências entre os meses de março e abril deste ano, contra 115 registros no mesmo período de 2025, representando uma queda de 31,3%.

Segundo o secretário municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Áureo Falcão, os resultados refletem uma série de ações integradas voltadas ao fortalecimento da segurança pública no município, com destaque para o combate à receptação de objetos furtados e roubados.

De acordo com o secretário, a atuação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e a Polícia Civil tem sido fundamental para a redução dos índices criminais. As operações realizadas em parceria resultaram na prisão de receptadores e na recuperação de diversos objetos subtraídos.

“A Delegacia de Marataízes, sob a chefia do delegado Thiago Viana, e a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, sob o comando do major Vítor Gallo, estão em permanente parceria com a nossa Guarda Civil Municipal, e os resultados são muito positivos”, destacou Áureo Falcão.

Outro fator apontado pela administração municipal para a redução dos furtos foi a criação do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal. O setor atua no monitoramento estratégico e na coleta de informações que auxiliam no planejamento das ações de segurança, contando com o suporte do sistema de videomonitoramento que opera 24 horas por dia no município.

Além disso, a cobertura das câmeras de vigilância foi ampliada, aumentando a capacidade de monitoramento em diferentes regiões da cidade.

Áureo Falcão ressaltou ainda os investimentos realizados pela Prefeitura na estrutura da Guarda Municipal, incluindo capacitação dos agentes, aquisição de equipamentos e ampliação do uso de tecnologias voltadas à segurança pública.

“Nossa Guarda Municipal está atuante 24 horas por dia e sete dias por semana para proporcionar mais segurança à população. Investimos em treinamento, equipamento e tecnologia e isso já apresenta bons resultados. Vamos continuar aprimorando o combate à criminalidade em Marataízes, sempre atuando dentro da Lei e priorizando a segurança dos nossos munícipes”, afirmou o secretário.

A expectativa da administração municipal é manter os investimentos e fortalecer as ações integradas de segurança, buscando reduzir ainda mais os índices de criminalidade e ampliar a sensação de segurança da população.