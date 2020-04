Aberto cadastro do Governo do Estado para propostas de produtos, serviços e pesquisas contra Covid-19

O Governo do Espírito Santo apoiará o desenvolvimento de iniciativas de combate à pandemia de Covid-19 no Estado. Está aberto o cadastramento de sugestões de produtos, serviços e projetos de ciência, tecnologia e inovação no site da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A consulta foi aberta nesta sexta-feira (03) para pesquisadores e também para a iniciativa privada.

Os interessados devem preencher o formulário indicado com o resumo da proposta e seu foco, a indicação do problema que ela busca resolver e as informações de contato. Uma equipe de especialistas do Governo do Estado avaliará as iniciativas e poderá contratar serviços ou apoiar o desenvolvimento de pesquisas ou produtos.

O cadastramento das propostas faz parte das ações desenvolvidas pela administração estadual para controlar a disseminação da doença no Espírito Santo. A Fapes é autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que participa do Centro Integrado de Comando e Controle de Enfrentamento a Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).

Os representantes dos órgãos que compõem o Centro Integrado se reúnem diariamente para debater políticas públicas que criem soluções para a pandemia da doença. Dessa forma, os dirigentes estaduais terão acesso constante às propostas recebidas pela Fapes para definir as que são mais adequadas à estratégia de combate à Covid-19 no Estado.

Informações sobre o cadastro de projetos: coronavirus@fapes.es.gov.br.