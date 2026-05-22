Governo inaugura nova UBS em Riviera da Barra, em Vila Velha

today22 de maio de 2026 remove_red_eye34

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, participou nesta quinta-feira (21) da inauguração da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Riviera da Barra, em Vila Velha. A entrega integra o Plano Decenal SUS APS +10, programa estadual voltado ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde em todo o território capixaba.

A cerimônia contou também com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, além de secretários, lideranças comunitárias, moradores e autoridades locais.

Durante o evento, Ricardo Ferraço destacou a importância do investimento para ampliar o acesso da população aos serviços públicos de saúde.

“Estamos fortalecendo a Atenção Primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Essa nova unidade representa mais dignidade, acolhimento e acesso aos serviços de saúde para as famílias de Riviera da Barra e Cidade da Barra”, afirmou o governador.

O prefeito Arnaldinho Borgo classificou a inauguração como um marco para a região e ressaltou os avanços promovidos na área da saúde em Vila Velha.

“Estamos promovendo justiça social. Vila Velha conviveu durante muitos anos com um enorme vazio assistencial, e nossa gestão vem ampliando a porta de entrada do SUS com responsabilidade e compromisso com as pessoas”, declarou.

Já o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, afirmou que a nova estrutura reforça o compromisso de aproximar os serviços de saúde da população.

A UBS Riviera da Barra é a quarta unidade entregue em Vila Velha dentro do plano SUS APS +10. O investimento total foi de R$ 4,97 milhões. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela prefeitura e executado com recursos estaduais repassados ao município.

A unidade recebeu o nome de Leomar Dias Monteiro, conhecido como Sr. Mazinho, liderança comunitária histórica da região.

A nova UBS começou a funcionar nesta sexta-feira (22), atendendo moradores dos bairros Riviera da Barra e Cidade da Barra, região que possui cerca de nove mil habitantes.

A estrutura possui 711 metros quadrados e conta com cinco consultórios clínicos, três ginecológicos e quatro odontológicos, além de farmácia, sala de vacinação, sala de curativos, coleta de exames laboratoriais, auditório e raio-X odontológico.

Os atendimentos serão realizados das 7h às 19h por equipes da Estratégia Saúde da Família, com suporte de psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e dentistas.

Lançado em 2021, o Plano Decenal SUS APS +10 prevê a construção de 108 novas UBS em 52 municípios capixabas, com investimento total de R$ 260 milhões. Até o momento, 35 unidades já foram concluídas e outras 59 devem ser entregues até o fim de 2026.

Em Vila Velha, o programa contempla cinco novas unidades nos bairros Riviera da Barra, Praia das Gaivotas, Paul, Rio Marinho e Novo México, totalizando investimento de R$ 24,3 milhões.

foto Hélio Filho/Secom-ES