Aberto Processo Seletivo para agente de limpeza pública em Alfredo Chaves

today22 de maio de 2026 remove_red_eye63

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, publicou o Edital nº 001/2026 do Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para contratação temporária de Agente de Limpeza Pública (gari).

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 25 e 27 de maio de 2026, das 8h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, localizada no Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori.

A inscrição é gratuita e destinada a candidatos com idade mínima de 18 anos, que atendam aos requisitos previstos no edital. Para o cargo, é exigido nível fundamental incompleto, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e vencimento básico de R$ 1.621,00.

O processo tem como objetivo atender necessidades temporárias e excepcionais da administração municipal, fortalecendo os serviços de limpeza urbana, manutenção de espaços públicos e conservação da cidade.

O processo seletivo contará com duas etapas: avaliação de experiência profissional e prova prática, esta de caráter eliminatório e classificatório. Entre as atribuições do cargo estão serviços de limpeza de vias públicas, capina, roçagem, coleta de resíduos e manutenção de áreas urbanas.

A administração municipal destaca que o processo também assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas, pardas e indígenas, conforme previsto na legislação vigente.

A Prefeitura reforça a importância do processo seletivo para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços urbanos prestados à população, contribuindo para a limpeza, organização e bem-estar da cidade.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL

Cronograma

Inscrições: 25 a 27 de maio de 2026

Resultado preliminar das inscrições: 03 de junho de 2026

Prova prática: 18 de junho de 2026

Resultado final: 25 de junho de 2026

foto Dirceu Cetto