Escola Capixaba de Turismo abre novas vagas para cursos gratuitos em Guarapari

today22 de maio de 2026 remove_red_eye75

O segmento de turismo capixaba segue em crescimento e, com ele, a demanda por profissionais qualificados nas áreas de hospedagem, atendimento e experiências turísticas. Para fortalecer esse mercado e ampliar as oportunidades de formação profissional no Espírito Santo, a Escola Capixaba de Turismo – Sesc e Senac (TourES), está com inscrições abertas para uma nova programação de cursos gratuitos em Guarapari.

As capacitações serão realizadas na unidade do Sesc-ES de Guarapari e fazem parte de uma estratégia voltada à qualificação da mão de obra para um dos setores mais importantes da economia regional. Ao todo, são ofertadas vagas em cursos voltados à hotelaria, recepção, governança, turismo de experiência, marketing turístico e atendimento ao visitante.

A iniciativa busca preparar profissionais para atuar em um mercado cada vez mais exigente, que demanda excelência no atendimento, hospitalidade, gestão eficiente e experiências diferenciadas para turistas e visitantes. Os cursos foram estruturados para atender tanto pessoas que desejam ingressar no segmento quanto trabalhadores que já atuam no setor e buscam aperfeiçoamento profissional.

Entre os destaques da programação está o curso “Aperfeiçoamento em Turismo de Experiência e Excelência no Atendimento ao Turista”, voltado à construção de experiências mais humanizadas, criativas e acolhedoras para visitantes. A formação acompanha uma tendência crescente do setor turístico, que tem valorizado cada vez mais o turismo de vivência, a identidade local e a personalização do atendimento.

Outro destaque é o curso “Gestão de Pousadas e Pequenos Meios de Hospedagem”, que aborda estratégias de administração, organização operacional e qualificação dos serviços oferecidos em empreendimentos turísticos. A formação é direcionada tanto para gestores quanto para pessoas interessadas em empreender no segmento de hospedagem.

A programação também contempla cursos voltados às áreas operacionais da hotelaria, como “Técnicas de Governança em Meios de Hospedagem”, “Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação” e “Café da Manhã de Hotel: Preparo e Atendimento”, capacitações que contribuem diretamente para a melhoria da experiência dos hóspedes e para o fortalecimento da qualidade dos serviços turísticos.

Já os cursos “Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem”, “Técnicas de Recepção e Secretariado” e “Atendimento Hospitaleiro” focam no desenvolvimento de competências ligadas ao relacionamento com o público, comunicação, organização e excelência no acolhimento de turistas e clientes.

A área de promoção de destinos também integra a programação com o curso “Marketing Turístico – Planejamento”, que apresenta estratégias de divulgação, posicionamento e fortalecimento de produtos e serviços ligados ao turismo. As aulas serão realizadas entre os meses de junho e setembro de 2026, nos turnos matutino e noturno, com cargas horárias entre 15 e 48 horas. As vagas são ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Confira os cursos ofertados:

Café da Manhã de Hotel: Preparo e Atendimento

Horário: 8h às 12h

Período: 3 de agosto a 14 de agosto de 2026

Carga horária: 40 horas

Total de vagas: 21

Inscrições: https://shre.ink/7BLC

Gestão de Pousadas e Pequenos Meios de Hospedagem

Horário: 18h às 21h

Período: 8 de junho a 1º de julho de 2026

Carga horária: 48 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLv

Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem

Horário: 18h às 21h

Período: 3 de agosto a 20 de agosto de 2026

Carga horária: 40 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLj

Aperfeiçoamento em Turismo de Experiência e Excelência no Atendimento ao Turista

Horário: 18h às 21h

Período: 24 de agosto a 28 de agosto de 2026

Carga horária: 15 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLL

Gestão de Pousadas e Pequenos Meios de Hospedagem

Horário: 18h às 21h

Período: 31 de agosto a 22 de setembro de 2026

Carga horária: 48 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLq

Atendimento Hospitaleiro

Horário: 18h às 21h

Período: 17 de agosto a 24 de agosto de 2026

Carga horária: 16 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLS

Técnicas de Recepção e Secretariado

Horário: 18h às 21h

Período: 3 de agosto a 12 de agosto de 2026

Carga horária: 24 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLe

Técnicas de Governança em Meios de Hospedagem

Horário: 18h às 21h

Período: 8 de junho a 17 de junho de 2026

Carga horária: 24 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLb

Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação

Horário: 18h às 21h

Período: 3 de agosto a 20 de agosto de 2026

Carga horária: 40 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLD

Marketing Turístico – Planejamento

Horário: 18h às 21h

Período: 24 de agosto a 01 de setembro de 2026

Carga horária: 20 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLr

Camareira (o) – Técnicas de Trabalho

Horário: 18h às 21h

Período: 22 de junho a 26 de junho de 2026

Carga horária: 15 horas

Total de vagas: 25

Inscrições: https://shre.ink/7BLI