Banestes anuncia taxa promocional para contratação de crédito consignado até junho

today21 de maio de 2026 remove_red_eye32

As taxas partem de 1,49% ao mês. Outro benefício é a ampliação do prazo, que passou de 96 para até 120 meses para a quitação do empréstimo

O Banestes anuncia uma excelente oportunidade para os clientes que desejam contratar um Crédito Consignado. Até o final do mês de junho, o banco terá uma taxa promocional de 1,49% ao mês para servidores federais e o prazo de parcelamento, que anteriormente era de até 96 meses, passa a ser de até 120 meses. A taxa promocional já encontra-se em vigor.

Outro grupo de clientes que também poderá aproveitar o momento vantajoso é o de Beneficiários do INSS. O Banestes estará ofertando o crédito consignado com taxa de 1,70% ao mês, a partir do próximo dia 25, também para contratações realizadas até o final do mês de junho. Para os Beneficiários, o prazo de parcelamento do empréstimo passa de 96 para até 108 meses e os contratos também poderão contar com carência de até 90 dias para início do parcelamento.

O presidente da instituição e diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, Carlos Artur Hauschild, enfatiza que a ampliação do prazo possibilita a redução das parcelas mensais e aumenta o acesso ao empréstimo consignado.

“O crédito consignado é uma excelente opção para quem precisa reorganizar as finanças ou colocar projetos em prática. Por ser um produto com as menores taxas de juros para clientes pessoa física, também é utilizado para substituir dívidas mais caras, como as de cartão de crédito”, explicou.

Os interessados devem procurar o atendimento de uma das agências do Banestes, localizadas em todos os 78 municípios do Espírito Santo. A rede de atendimento aos clientes do Banestes presta informações conscientes e seguras para a realização da contratação do crédito. As informações de contato estão disponíveis em no site oficial do Banestes (www.banestes.com.br) ou direto pelo link https://www.banestes.com.br/atendimento/index_telefones.htm.

O crédito será disponibilizado no ato da negociação. As prestações são debitadas direto na folha de pagamento e, como toda operação financeira, a contratação e o valor promocional das taxas estarão sujeitos às análises de crédito e de cadastro.

O Banestes é líder no mercado de consignado no Estado e é reconhecido por sempre ofertar uma das melhores opções de crédito para pessoa física, pelas atrativas taxas de juros e condições de parcelamento.

Portabilidade de Consignado

Para aqueles que já têm crédito consignado contratado em outra instituição financeira, o Banestes oferece a modalidade de Portabilidade de Crédito Consignado. Esta é uma forma de baratear o custo do crédito, ou seja, o valor das prestações, o que traz um benefício direto para as finanças dos clientes.

Em alguns casos, a simulação demonstra uma média de até 15% de redução no valor da prestação. Dependendo do contrato, uma parcela mensal de R$ 1.250,00, por exemplo, pode ser reduzida para R$ 1.060,00 mensal. Ou seja, economia de quase R$ 200 por mês.

Saiba mais

Valor promocional de Crédito Consignado Banestes:

– Taxa de 1,49% ao mês para servidores federais, até 30 de junho – sujeito à análise.

– Até 120 meses para pagar, para servidores federais.

– Taxa de 1,70% ao mês para Beneficiários do INSS.

– Prazo de até 108 meses para Beneficiários do INSS.

– Possibilidade de contratações com até 90 dias de carência para começar a pagar, para Beneficiários do INSS.

– Modalidade de Portabilidade de Crédito Consignado disponível. O cliente pode trazer o crédito contratado em outra instituição financeira e obter redução nas taxas de juros.

– Interessados deverão entrar em contato com as equipes das agências Banestes: www.banestes.com.br.

O Banestes presta atendimento seguro e suporte para a contratação do crédito.