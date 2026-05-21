Prefeitura de Cachoeiro anuncia comissão para saúde e pacote de obras de R$ 49 milhões

today21 de maio de 2026 remove_red_eye34

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, na manhã de quarta-feira (20), a criação de uma comissão especial voltada para a área da saúde e um amplo pacote de investimentos em obras e infraestrutura no município. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada no bairro São Geraldo.

Participaram do encontro o prefeito Theodorico Ferraço, o vice-prefeito Júnior Corrêa, secretários municipais, vereadores, o promotor de Justiça Jeferson Ribeiro Gonzaga e lideranças comunitárias, no auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU).

Entre as principais medidas anunciadas está a criação de uma comissão especial de saúde, que contará com representantes de diferentes setores da administração municipal para discutir melhorias no atendimento hospitalar da cidade.

Segundo o prefeito Ferraço, a intenção é estabelecer diálogo com os hospitais para uma possível mudança no modelo atual de atendimento, reduzindo a necessidade de deslocamentos frequentes de pacientes entre municípios.

“Queremos que os hospitais assumam a gestão de unidades públicas de sistema 24 horas. A população precisa, por exemplo, de exame na hora, sem necessidade de central de vaga”, afirmou o prefeito.

Outro destaque do pacote é a urbanização do acesso ao Parque do Itabira, que será realizada com recursos próprios da prefeitura. O projeto prevê implantação de ciclovia, passeio público e iluminação.

A administração municipal também anunciou obras em diversas regiões da cidade, incluindo a construção de uma nova creche no distrito de Itaoca, reformas de ginásios em Soturno e Burarama, além da construção da Ponte de Monte Alegre e de uma praça de esporte e lazer no bairro São Francisco de Assis.

Durante a coletiva, a prefeitura informou ainda que mantém conversas com a administração de Vargem Alta para futuros anúncios relacionados ao projeto do Parque O Frade e a Freira.

Outro anúncio considerado importante pela prefeitura foi a reativação da usina de asfalto do CMU, que estava sem funcionamento há cerca de 25 anos. Com a retomada da produção própria de asfalto, o município pretende acelerar operações de tapa-buracos e a abertura de novas vias.

Entre as estradas previstas estão os acessos entre o distrito industrial de Pacotuba e a BR-482, entre os bairros Paraíso e Monte Belo, da localidade de Morro Grande ao bairro Elpídio Volpini e da região dos bairros IBC e Aeroporto até São Simão e Independência.

Na área de turismo e lazer, Ferraço destacou os investimentos no Parque do Itabira e no futuro Parque dos Dinossauros, que deverá ampliar o potencial turístico da região. Também está prevista a reforma completa da Praça de Fátima, em parceria com o Governo do Estado.

Segundo a prefeitura, o pacote total de investimentos chega a aproximadamente R$ 49 milhões, envolvendo recursos próprios, convênios federais e estaduais e parcerias com órgãos como o Ministério da Saúde, Fundo Cidades, Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e Sedurb.

Entre as obras já em andamento está o recapeamento asfáltico de 68 ruas da área urbana, número que pode chegar a 100 vias com investimentos próprios do município.

O pacote inclui ainda a reforma do Parque de Exposições, construção da Praça Lady Laura, revitalização do Parque Ilha da Luz, construção de muro de contenção atrás do Centro Regional de Especialidades (CRE), ampliação da unidade de saúde de Coutinho e reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Rica.

foto Márcia Leal e Wallace Hull/PMCI