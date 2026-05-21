Detran|ES alerta para golpe de boletos falsos

today21 de maio de 2026 remove_red_eye36

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) reforça o alerta aos capixabas para os cuidados que devem ser tomados ao quitar boletos e para que os condutores e proprietários de veículos fiquem atentos para não cair em golpes relacionados ao pagamento de débitos.

O Órgão destaca que não envia boletos por meio de e-mail, mensagem de texto para o celular ou Whatsapp e orienta que o cidadão só emita o Documento Único de Arrecadação (DUA) de taxas de serviços, Licenciamento, IPVA, multas, entre outras cobranças, diretamente no site oficial www.detran.es.gov.br.

Para evitar prejuízo, é importante que o cidadão não faça pesquisa pelo boleto em portais de busca na internet, pois ele pode ser direcionado a conteúdos patrocinados e sites falsos. Antes de finalizar o pagamento do débito, é necessário conferir o destinatário e, caso não o reconheça, ele não deve concluir a transação.

O Órgão alerta que, ao pagar boletos falsos, os valores são direcionados para as contas dos golpistas e o condutor ou proprietário do veículo continua com o pagamento da taxa em aberto.

Dicas para não cair em golpes

– Faça o pagamento de taxas de serviços e débitos do veículo (IPVA, Licenciamento e multas do Detran|ES) somente em boletos emitidos no site oficial www.detran.es.gov.br;

– Não confie em sites patrocinados ou que ofereçam descontos e vantagens;

– Assegure-se de que o pagamento está direcionado ao ‘Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’ e, que após o pagamento, foi exibida a mensagem de confirmação;

– O Detran|ES não envia o boleto para o endereço do proprietário do veículo, nem cobrança por e-mail, mensagem de texto para o celular ou WhatsApp;

– Desconfie e denuncie facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected];

– Se for vítima de golpes, como o do falso site para pagamento de débitos de veículos, procure imediatamente a delegacia de polícia mais próxima, com cópias dos comprovantes de pagamentos e com o endereço eletrônico do site falso.