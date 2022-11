ABIH-ES e instituto internacional reúnem hoteleiros em busca de avanços no serviço capixaba

O turismo é um setor que vive em constante crescimento em todo país. No Estado, dados da Secretaria de Turismo (Setur) revelam um crescimento de 38% no ramo nos três primeiros meses do ano.

Fundamental para a economia brasileira, o turismo acaba fomentando outras áreas, entre elas, a da rede hoteleira, que também vem ganhando destaque no cenário capixaba. E foi pensando nesse crescimento, que a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), decidiu investir na qualificação de profissionais e promoveu uma palestra, na tarde de quinta (17), no hotel Confort da Praia do Canto, em Vitória.

O evento contou com a presença de Gabriela Otto, presidente da HSMAI Brasil, uma importante instituição internacional que visa aprimorar executivos e profissionais do setor de turismo e hotelaria do mundo.

O presidente da ABIH-ES, Nerleo Caus, destacou a participação da hotelaria capixaba.

“O sucesso histórico de adesões ao evento, um “evento raiz e genuíno de hotelaria”, dentro de seus reais e importantes limites. A ABIH-ES, tinha esse débito de realinhamento com o setor. E isso foi um começo de uma ousada programação ao longo do nosso mandato”, afirmou.

O objetivo, segundo o presidente da ABIH-ES, é atingir o patamar de excelência no atendimento dos clientes no Estado.

“Nós estamos sempre aprimorando para atingir o nosso patamar de excelência, que é o nosso objetivo. Queremos criar mais possibilidades, mais inserção, levar o Espírito Santo, de fato, para as prateleiras mais elevadas do turismo brasileiro”, destacou.

Nerleo, que abriu o encontro falando sobre os bons resultados do Estado em relação ao turismo e alta na procura por hotéis, acredita que o Espírito Santo já está preparado para receber o maior número possível de turistas.

“Estamos focados no cliente, ou seja, a demanda é o cliente. É ele quem nos dá o norte para onde nós temos de ir e esse evento, essa palestra com a Gabriela, prova isso! Estamos preparados e se possível, vamos qualificar todos os nossos profissionais”, pontuou.

No mercado da rede hoteleira há muitos anos, a gaúcha Gabriela Otto falou sobre a importância de um evento como esse no Estado. Ela também lembrou a posição que o Espírito Santo ocupa no mercado brasileiro.

Entre os assuntos abordados durante o evento, a especialista explicou as tendências de mercado que podem ser aplicadas para aumentar os resultados da hotelaria do Estado, como a interação digital, por exemplo, o entendimento da necessidade do cliente e as mudanças do setor.