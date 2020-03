Ação Verão realizada pela Setur atinge as metas propostas

Mais de 200 meios de hospedagem e pontos turísticos localizados em 11 municípios capixabas receberam a visita dos técnicos da Secretaria de Turismo (Setur), durante a Ação Verão. A atividade foi desenvolvida entre os meses de janeiro e fevereiro. Na oportunidade, os estabelecimentos receberam guias e adesivos, com o código de acesso ao site “Descubra o Espírito Santo”, como também cartilhas do Ministério do Turismo, para qualificação da mão de obra.

Orientações sobre a importância de os empreendimentos estarem regulares no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) também fizeram parte do roteiro da equipe. “Além da visibilidade, os empreendimentos que estão regularizados junto ao Cadastur estão aptos a receberem as qualificações oferecidas pelo Ministério do Turismo e pela Setur, como também participar de feiras específicas do segmento”, explica o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

A equipe esteve nos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Serra, Fundão, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. Em todos os locais, o adesivo com o QRCode de acesso ao site www.descubraoespiritosanto.es.gov.br foi instalado em local de fácil acesso aos visitantes, além da disponibilização dos guias turísticos contendo os atrativos de todas as regiões do Estado. “Nossa abordagem também buscou conscientizar os funcionários dos hotéis, no sentido de estimular o turista a conhecer outras partes do Estado”, afirma o secretário.