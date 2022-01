Ações de educação ambiental nas praias de Anchieta

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman) de Anchieta está realizando durante o mês de janeiro ações de educação ambiental nas praias do município. O intuito é orientar moradores, quiosqueiros e turistas sobre a importância da preservação e conservação das praias e cumprimento da legislação em vigor.

A ação seguirá até o final do mês com atividades educativas nos balneários pela manhã e a tarde. Uma das finalidades da iniciativa é orientar as pessoas sobre a nova lei municipal referente a proibição de equipamentos amplificadores de sons nas praias, sancionada na semana passada.

De acordo com a bióloga da Seman que acompanha o projeto, Caroline Sangali, a ação vem sendo realizada todas as quintas e sextas abordando banhistas e visitando quiosques. “Durante a ação pedimos a colaboração das pessoas com o meio ambiente e deixamos junto aos quiosqueiros panfletos informativos e sacolas de câmbio para armazenamento de lixo para serem entregues aos visitantes”, explica.

Durante as abordagens, a equipe também relembra aos permissionários de quiosques sobre a legislação que define as obrigações e responsabilidades, bem como o termo de permissão de uso, de manter a ordem e organização de seus equipamentos dentro dos quiosques.

A população pode realizar denúncias ambientais pelo número (28) 9 9939-5281.

Coordenação de Educação Ambiental: (28) 3536-1867

foto Adriana Buzzulini

Praia de Iriri