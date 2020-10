Agendamento para visitar Parque da Pedra Azul será exclusivamente por e-mail

O agendamento para visitação do Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, será feito exclusivamente por e-mail. A partir desta semana, o visitante que quiser conhecer unidade de conservação (UC) deverá enviar nome, CPF, data e turno para agendamento.pepaz@gmail.com. É permitido o agendamento de um grupo de até seis pessoas por e-mail.

O parque da Pedra Azul funciona em dois turnos, de 8h às 11h e de 13h às 16h, com limite de 50 visitantes por turno. Os dias de funcionamento variam de acordo com a classificação do mapa de Gestão de Risco da Covid-19. Antes de agendar a visita, o interessado deve conferir a classificação de risco e os dias de funcionamento no site do Iema: https://iema.es.gov.br/veja-como-fica-a-reabertura-em-cada-unidade-de-conservacao-gerenciada-pelo-iema.

Os visitantes deverão usar máscaras, levar o próprio recipiente para beber água, além do álcool gel 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação. As regras seguem a Portaria Nº 142-R, do Governo do Estado, publicada no dia 18 de agosto, que autorizou a reabertura das unidades de conservação seguindo a classificação do Mapa de Gestão de Risco.

Serviço

Parque de Pedra Azul

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h

Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno

Agendamento para visitação: agendamento.pepaz@gmail.comEndereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP:29278-000