Agentes da Guarda Municipal da Serra salvam criança de incêndio

today26 de setembro de 2022 remove_red_eye45

Um incêndio de grandes proporções causou pânico e correria aos moradores de uma casa em Barcelona, na Serra. O fato aconteceu na noite de sexta (23), por volta das 22 horas, na Avenida Região Sudeste, e, graças à atuação assertiva de três agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, os prejuízos ficaram na esfera dos danos materiais.

Segundo o agente André Luiz, ele e mais dois agentes realizavam patrulhamento ostensivo pela região de Civit I quando avistaram labaredas vindas do local do fato, conhecido como Barracão, onde há moradias e depósito de materiais para reciclagem e paletes de madeira.

Como as chamas estavam muito altas, eles seguiram direto para prestar apoio e isolar a área até a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado pelos próprios agentes. Ao chegar, a primeira providência foi orientar a saída de todos, cerca de seis pessoas, até uma área segura. Depois começaram a afastar outros materiais que estavam próximo às casas e que poderiam pegar fogo, atingindo as residências.

“Eram duas moradias interligadas. E, em todo o momento, perguntávamos aos moradores se estavam todos ali, se havia mais alguém no interior das residências. Mesmo todos negando, confirmando que estavam todos bem, entramos nas casas por diversas vezes, para conferir. Em um determinado momento, um morador falou sobre o Vinícius, que não estava ali. Nós três corremos para dentro e o encontramos, ainda dormindo. A criança, de uns seis anos, estava calma. A acordamos e retiramos de dentro. O reencontro com a mãe dele foi emocionante. Ela nos agradeceu muito”, contou o agente.

Ainda de acordo com André Luiz, o foco do incêndio estava nos paletes e não chegou a atingir a casa. “Havia fumaça na residência, mas bem pouca. Não chegou a nos atrapalhar. Ficaram todos bem, não precisaram de atendimento médico. Foi tudo muito rápido. Chegamos fazendo o que precisávamos naquele momento. Saímos de casa e não sabemos o que vamos encontrar na rua. Temos que agir rápido”, concluiu.