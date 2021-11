Agricultoras de Anchieta fazem curso para aprender preparar alimentos para dietas

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Anchieta, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), finalizou na semana passada a realização de mais um curso direcionado aos agricultores familiares do município. Desta vez foi oferecido o curso ‘Dietas Especiais’, ministrado pela instrutora Rita Zanúncio.

Conforme os organizadores, participaram 10 representantes das agroindústrias do município e mais uma nutricionista do setor de alimentação escolar da secretaria de Educação. Dentre os participantes estavam representantes dos empreendimentos do Vale do Corindiba e do Circuito dos Imigrantes. A capacitação foi dividida em dois módulos com quatro dias de duração, agregando aulas teóricas e práticas.

Os empreendedores participantes puderam aprender a preparar receitas de bolos, biscoitos e outros produtos agregando ingredientes que fazem parte da dieta de pessoas com restrição alimentar a glúten, ovos e/ou lactose.



A agricultora Isabel Brambati, da comunidade de Olivânia, que participou do curso, aprovou a capacitação e disse que irá agregar valor ao seu empreendimento. “Estava precisando desse curso, tenho clientes que solicitavam por produtos com alimentos para quem tem restrição alimentar. Foi muito importante para poder atender melhor meus clientes”, disse a empreendedora.



Segundo o titular da pasta, Fabiano Mezadri, esta é mais uma forma de agregar valor aos produtos da agroindústria e aumentar a renda das famílias rurais.