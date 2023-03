Água barrenta nas torneiras entra na mira da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia

Presidente da Comissão, o deputado estadual Fabrício Gandini, vai ouvir os representantes da Cesan amanhã, às 14h, para que eles possam dar explicações sobre a qualidade da água que está chegando às casas dos moradores e apresentar soluções para resolver o problema

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais da Assembleia Legislativa vai realizar amanhã (15), às 14h, no Plenário Rui Barbosa, um debate sobre a qualidade da água que está sendo fornecida aos moradores da Grande Vitória, com destaque para a presença dos representantes da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), que vão tentar explicar o porquê a água está chegando barrenta à casa dos moradores da Serra.

“Vamos ouvir os diversos agentes que podem estar contribuindo para que a água esteja barrenta. A comissão vai acompanhar a qualidade da água em todo o Estado. Vamos cobrar a melhoria na prestação do serviço. Hoje, o município da Serra está sendo muito afetado. Queremos compreender o que está acarretando isso e o que pode ser feito para solucionar o problema”, afirmou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).

De acordo com o parlamentar, a Cesan precisa entregar água de qualidade para as pessoas, uma vez que isso está no contrato.

“É preciso verificar os métodos utilizados pela empresa e o que está ocorrendo de fato. A Cesan precisa estar preparada para eventualidades. Temos alguns indicativos. Vamos verificar o que eles estão fazendo e analisar se há necessidade de outras tecnologias para avançar. As comunidades afetadas também foram convidadas a participar da audiência”, explicou Gandini.

O deputado frisou que, quando a água chega imprópria para consumo na casa das pessoas, há o risco de disseminação de doenças, o que causa insegurança. “Temos de corrigir isso, e com urgência. Afinal, é a vida das pessoas que está sendo colocada em risco”, apontou.

Para aprovar o convite à Cesan, que foi estendido aos serviços municipais e autônomos de água e esgoto e ao sistema privado de saneamento, Gandini contou com os votos favoráveis dos deputados Callegari (PL) e Coronel Weliton (PTB), membro suplente do colegiado.

No debate, o colegiado quer envolver também a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe); a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes); o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); os comitês de bacias; a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp); a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetaes); e a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).

Poluição da água, poluição atmosférica e desmatamento serão os três principais eixos de debate da Comissão de Meio Ambiente neste início de legislatura.