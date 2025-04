Agyei Augusto estará na segunda edição Festeen, maior festival de música jovem do Brasil

today25 de abril de 2025 remove_red_eye46

O artista fará apresentação com banda e corpo de balé no dia 26 de abril, em São Paulo

O cantor, ator e dublador Agyei Augusto está entre os destaques da segunda edição do Festeen, o maior festival de música jovem do Brasil, que acontece no próximo dia 26 de abril, em São Paulo.

Em uma performance especial, o artista sobe ao palco com banda ao vivo e corpo de balé, prometendo um show vibrante, cheio de ritmo, atitude e emoção.

Além de Agyei, o festival contará com apresentações de Enzo Ferro, Kew, Giulia Bagan, Anaiza e outros nomes que representam a nova geração da música pop nacional.

“Vai ser uma noite incrível, cheia de música boa, energia e inspiração”, antecipa Agyei, animado com o encontro com os fãs e o clima de celebração do festival.

Mais informações:

https://www.clubedoingresso.com/evento/festeen-musicshow2025/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacWdzhDdKQDAT9NVowOA7KEL6zwqLD6QYC6tPR4qZrnEJ9a5qyPdULft1YOHA_aem_cikcjJiOOT9q-A6x5N_GaQ