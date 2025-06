Agyei Augusto lança clipe de “Tok Tok” com participação de Lorena Queiroz

Última faixa do EP Agyei na Área, a música prepara um novo começo na carreira do artista

O cantor Agyei Augusto acaba de lançar o clipe de “Tok Tok”, faixa que encerra seu EP “Agyei Na Área” e marca o início de uma nova fase em sua carreira, com uma sonoridade mais voltada ao R&B e uma identidade musical ainda mais madura. A música, inspirada nos romances que nascem nas redes sociais, traz uma batida leve e envolvente e conta com a participação especial da atriz Lorena Queiroz.

“A ideia surgiu quando comecei a observar como o TikTok estava dominando tudo… flerte, conexão, histórias que nascem ali. E pensei: ‘Cara, isso dá música!’”, conta o cantor, que quis traduzir em som a energia dos crushes online, dos encontros digitais que transitam entre fantasia e realidade.

A escolha de Lorena para integrar o clipe foi algo natural. Os dois já se conheciam de cursos de audiovisual, e a parceria fluiu com leveza e sintonia. “A Lorena é uma amiga muito querida, supertalentosa. Quando pensei no clipe, ela foi a primeira pessoa que veio na cabeça”, conta Agyei. Lorena também ficou empolgada com o convite. “Fiquei muito feliz! O Agyei é meu amigo, admiro demais o trabalho dele. A música é muito chiclete, super gostosinha de ouvir. Quando me mandaram o roteiro, achei super criativo, diferente, e gravar foi muito divertido”, revela a atriz.

Gravado com uma estética que mistura referências dos anos 80, 90 e 2000, o videoclipe aposta numa linguagem lúdica que transita entre o real e o virtual. “A ideia era fazer essa brincadeira entre o presente e o passado. Eu durmo e acordo dentro de um sonho, com um universo supercolorido, que lembra os clipes do Chris Brown, que é uma grande referência para mim”, explica Agyei. Os looks, todos pensados dentro dessa estética retrô-pop, reforçam esse visual que mistura o mundo digital e a nostalgia.

Para o cantor, a música “Tok Tok” representa um encerramento, mas também um novo começo. “É a última faixa do meu EP, mas também já aponta para o que vem por aí. Quero explorar mais o R&B, trazer uma vibe mais madura, mas sempre mantendo minha essência — que é música, dança, diversão e lifestyle”, diz. Sobre o que espera que o público sinta ao assistir, ele é direto. “Quero que o pessoal se divirta, se conecte, que sinta aquele friozinho na barriga de quando a gente está crushando alguém. Que se identifique e, quem sabe, mande aquele TokTok no coração para alguém especial”, idealiza Agyei.

foto Victoria Brito