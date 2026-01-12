Alemão do Forró renova votos com Georggia Tosatto em cerimônia prestigiada no ES

Cantor capixaba celebrou o amor ao lado da família, autoridades e artistas, em meio a uma das fases mais marcantes de sua carreira

O cantor e compositor Alemão do Forró, um dos nomes mais populares do gênero, renovou os votos de união com a empresária Georggia Tosatto, em cerimônia luxuosa, realizada na tarde do último sábado (10), no Ninho da Roxinha, em Nova Almeida Serra/ES.

Pais da pequena Alice Niero, de seis anos, o casal recebeu convidados ilustres da política, da música e da sociedade capixaba. Entre as autoridades presentes estavam Lucas Scaramussa, prefeito de Linhares, o vice-prefeito Franco Fiorot, Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, os ex-deputados Erick Musso e Marcos Garcia, o deputado estadual Denninho Silva e o deputado federal Evair de Melo.

O encontro também reuniu artistas e amigos próximos do cantor, como Fabiano Eller (campeão mundial pelo Internacional), Filipe Fantin, Fernanda Pádua, Tonho dos Couros (humorista), Carlinhos Rocha, Lilia Jane, Bella Flor, Serginho Forrozão e Diléia Novais.

A cerimônia foi realizada pelo Padre Paulo Barbosa, sob os cuidados da cerimonialista Juliana Cuzzoul. Georggia Tosatto optou por um clássico vestido de noiva by Atelier Carmelita. O traje do noivo ficou aos cuidados de Ivan Aguilar. A decoração assinada por Giovanna Wedding e Eventos, responsável por criar a ambientação do momento que marcou a renovação dos votos do casal.

A celebração aconteceu em um período especial na vida de Werner Niero, conhecido nacionalmente como Alemão do Forró. Natural de Linhares (ES), o artista comemora 15 anos de carreira consolidada, sendo reconhecido como o Rei do Forró Capixaba. Dono do hit “Fica Amor”, que ultrapassa 220 milhões de visualizações no YouTube e soma cerca de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, Alemão vive uma fase de expansão nacional e internacional.

O cantor destaca a parceria pessoal e profissional ao lado da esposa. “Esse momento representa muito pra mim. Eu olho pra trás e vejo o quanto amadurecemos, evoluímos e insistimos naquilo que acreditávamos. Nem sempre foi fácil, mas o amor venceu os desafios. Hoje renovamos nossos votos com consciência, fé e gratidão pela família que construímos e pela vida que estamos vivendo. E tome forró!”, afirma Alemão.

