Guarapari avança com projeto do Ticket Peixe para fortalecer a pesca e economia local

today19 de maio de 2026 remove_red_eye108

A Prefeitura de Guarapari avançou nas discussões para implantação do Ticket Peixe, iniciativa que pretende incentivar o consumo do pescado local, fortalecer pescadores e peixarias do município e movimentar a economia da cidade.

A proposta está em fase de elaboração do Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara Municipal para análise e votação. O benefício prevê a concessão de um Ticket Peixe no valor de R$ 80 para servidores públicos municipais, que poderá ser utilizado exclusivamente na compra de pescados comercializados por pescadores e peixarias cadastrados em Guarapari.

Segundo a prefeitura, o objetivo é fortalecer toda a cadeia produtiva da pesca artesanal e garantir que os recursos permaneçam circulando dentro do município, beneficiando famílias que dependem da atividade pesqueira.

O prefeito destacou que a iniciativa faz parte de um compromisso assumido durante a campanha eleitoral. “Foi uma promessa de campanha para ajudar tantas famílias que dependem da pesca para sobreviver. Nosso objetivo maior é que a economia circule na nossa cidade”, afirmou.

O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura. De acordo com o secretário Antonio Carlos Cavalcanti, a proposta seguirá modelo semelhante ao Ticket Feira, já utilizado no município.

“Os servidores receberão o benefício e poderão utilizá-lo junto aos produtores cadastrados em Guarapari, fortalecendo diretamente os trabalhadores da pesca e incentivando o consumo do pescado local”, explicou o secretário.

A Prefeitura informou ainda que as orientações sobre cadastramento, critérios de participação e documentação necessária para pescadores e peixarias serão divulgadas em breve nos canais oficiais do município.