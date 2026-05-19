DP de Castelo prende condenado a mais de 16 anos de prisão por estupro de vulnerável

today19 de maio de 2026 remove_red_eye46

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Castelo, prendeu na tarde dessa segunda-feira (18) um homem de 50 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça após condenação transitada em julgado.

De acordo com a corporação, os policiais realizaram levantamentos para localizar o paradeiro do condenado e conseguiram encontrá-lo em uma propriedade rural no município. Após a identificação do suspeito, as equipes efetuaram o cumprimento da ordem judicial.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Piúma em razão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. A Justiça determinou pena de 16 anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional para os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.