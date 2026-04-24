Alfredenses garantem pódio no Estadual de Jiu-Jitsu

today24 de abril de 2026 remove_red_eye37

Atletas de Alfredo Chaves participaram da segunda etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, realizada no dia 19 de abril, em Guarapari. A competição reuniu representantes de diversas cidades capixabas em mais uma importante disputa da modalidade.

Os competidores alfredenses tiveram destaque durante o evento e garantiram colocações no pódio em diferentes categorias.

Entre os principais resultados, Ranieli Gusmão conquistou o primeiro lugar no absoluto da faixa preta. Higor Zanchetta ficou com a segunda colocação na faixa marrom, enquanto Joelson Koppe terminou em terceiro lugar no absoluto da faixa roxa.

Ranieli Gusmão integra o projeto de jiu-jitsu desenvolvido pela Prefeitura de Alfredo Chaves, iniciativa voltada ao incentivo esportivo e à formação de atletas no município.

O desempenho dos atletas em Guarapari reforça a presença de Alfredo Chaves no cenário estadual da modalidade e a expectativa por novos resultados ao longo da temporada.