Circo-teatro The Palhaços leva espetáculo ambiental gratuito em Vitória

today24 de abril de 2026 remove_red_eye73

A Cia de Circo-Teatro The Palhaços, referência em palhaçaria humanitária no Espírito Santo, está confirmada na programação do Festival dos Golfinhos 2026, que acontece nos dias 25 e 26 de abril, na Praia da Guarderia, em Vitória, com apresentação gratuita e aberta ao público.

O grupo apresentará o espetáculo infantil A Mais Legal contra os Sem Noção, sempre às 9h, integrando a programação matinal voltada para crianças e famílias.

Com linguagem acessível, divertida e cheia de interação, a montagem aborda temas como preservação ambiental e educação ecológica, em sintonia com a proposta do festival. Por meio do humor e da palhaçaria, o espetáculo convida o público a refletir sobre atitudes do dia a dia, cuidado com a natureza, sustentabilidade e responsabilidade coletiva, transformando aprendizado em uma experiência leve e envolvente.

A participação no evento reforça o compromisso da companhia em democratizar o acesso à arte e promover reflexões importantes por meio do riso, especialmente em espaços públicos e em conexão com a comunidade. O festival reúne atrações culturais, musicais, ambientais e educativas, promovendo um encontro entre arte, natureza e consciência ambiental.

Fundada no Espírito Santo, a companhia atua em palcos, praças, hospitais, escolas e comunidades, desenvolvendo um trabalho que une palhaçaria, teatro físico e escuta sensível, tendo o riso como ferramenta de transformação social.

SERVIÇO

Evento: Festival dos Golfinhos 2026

Data: 25 e 26 de abril de 2026

Local: Praia da Guarderia

Horário do espetáculo: 9h

Espetáculo: A Mais Legal contra os Sem Noção

Classificação: Livre

Ficha Técnica

Concepção e Criação — Cia de Circo-Teatro The Palhaços

Roteiro — Mirelle Simões e Alex Ribeiro

Direção — Alex Ribeiro

Atuação — Mirelle Simões, Otávio Rebouças e Alex Ribeiro

Trilha Sonora — Matheus Dantas

Figurino — Cia de Circo-Teatro The Palhaços

Cenografia e Objetos de Cena — Cia de Circo-Teatro The Palhaços

Operação de Som e Luz — Matheus Dantas

Produção — Mirelle Simões e Alex Ribeiro

Realização — Cia de Circo-Teatro The Palhaços

Sobre a Cia The Palhaços

A Cia de Circo-Teatro The Palhaços é uma trupe capixaba que acredita no poder transformador do riso, da presença e do encontro. Atua com palhaçaria humanitária em diferentes contextos, promovendo arte, afeto e humanidade.