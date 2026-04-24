Câmara de Vila Velha vai debater novo Plano Diretor em audiências públicas

today24 de abril de 2026 remove_red_eye80

A Câmara Municipal de Vila Velha realizará, nos dias 7 e 14 de maio, as duas primeiras audiências públicas destinadas a debater a proposta do novo Plano Diretor Municipal (PDM). As reuniões, previstas no Regimento Interno da Casa, acontecerão sempre às 19 horas, no plenário da Câmara, com a participação de diferentes segmentos da sociedade.

A primeira audiência será realizada na quinta-feira, dia 7 de maio, com a presença de representantes de movimentos populares e sociais. Já no dia 14 de maio, também às 19 horas, o debate será voltado ao setor produtivo e às entidades empresariais.

O presidente da Câmara, Osvaldo Maturano, destacou a importância do processo participativo na construção de uma legislação que impacta diretamente o desenvolvimento da cidade.

“A Câmara de Vila Velha cumpre seu papel institucional ao promover um amplo debate sobre o novo Plano Diretor. Esse é um momento fundamental para ouvir a população, o setor produtivo e as entidades de classe, garantindo que o crescimento da cidade aconteça de forma planejada, equilibrada e com responsabilidade”, afirmou.

Maturano reforçou ainda que o Legislativo municipal tem atuado de forma transparente e aberta ao diálogo, assegurando espaço para que diferentes visões contribuam para o aperfeiçoamento da proposta.

“As audiências públicas são instrumentos essenciais de participação democrática. Nosso compromisso é construir, junto com a sociedade, um Plano Diretor que represente os interesses coletivos e prepare Vila Velha para os desafios do futuro”, completou.

As audiências serão abertas ao público e representam uma oportunidade para que a sociedade acompanhe de perto as discussões e contribua com sugestões sobre o planejamento urbano do município.

SERVIÇO

Audiências Públicas – Novo Plano Diretor Municipal (PDM)

Data: 07/05 (quinta-feira)

Horário: 19h

Público convidado: Movimentos populares e sociais

Data14/05 (quinta-feira)

Horário: 19h

Público convidado: Setor produtivo e entidades empresariais

Local: Plenário da Câmara Municipal de Vila Velha