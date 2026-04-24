Governador Ferraço anuncia obras e reforço na saúde em Cachoeiro

today24 de abril de 2026 remove_red_eye81

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (23) para anunciar e entregar investimentos nas áreas de saúde, segurança pública e infraestrutura. As ações reforçam a regionalização dos serviços públicos e ampliam os investimentos no Sul do Estado.

Na saúde, um dos principais anúncios foi a ampliação das cirurgias eletivas pelo SUS, com a inclusão do Hospital Unimed Sul Capixaba no Programa Agora Tem Especialistas (PATE). A unidade passará a realizar 67 procedimentos por mês, somando 804 cirurgias anuais nas áreas de bucomaxilofacial e ginecologia. O investimento estimado é de R$ 1,2 milhão por ano.

Também foi anunciada a implantação do serviço de hemodiálise no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), com aquisição de 47 máquinas e investimento de R$ 2,7 milhões. A medida vai ampliar o atendimento renal na região e reduzir o deslocamento de pacientes para outros municípios.

Outra entrega foi a inauguração do centro cirúrgico da 20/20 Serviços Médicos (Saúde Fácil), que atenderá moradores de 14 cidades do Sul do Estado com consultas, exames e cirurgias oftalmológicas.

Na segurança pública, o Governo do Estado inaugurou a nova sede da Diretoria Regional de Polícia Científica Sul (DISUL), em Cachoeiro. A estrutura possui 1.711 metros quadrados, 29 salas, auditório, refeitório, dormitórios, estacionamento e acessibilidade completa. A unidade atenderá cerca de 580 mil moradores de 21 municípios.

Durante a agenda, também foram assinadas ordens de serviço para duas obras importantes na cidade. A primeira é a construção do Parque Urbano da Ilha da Luz, com investimento de R$ 9,87 milhões. A segunda é a reforma do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, com investimento de R$ 23 milhões.

O governador ainda visitou as obras do novo Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro, que recebe investimento superior a R$ 6 milhões e tem previsão de conclusão até novembro deste ano.

Encerrando a agenda, Ricardo Ferraço participou de atividade institucional na Faculdade de Direito do município, onde ministrou palestra com o tema “O Futuro das Cidades”.

foto Cid Costa/Governo-ES