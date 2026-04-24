Casa Rosa passa a oferecer ultrassonografia gratuita em Marataízes

today24 de abril de 2026 remove_red_eye145

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), iniciou um novo serviço na Casa Rosa Ida Maria Zeltzer Gazzani, localizada na Avenida Simão Soares, na Barra de Itapemirim. A unidade agora conta com exames de ultrassonografia gratuitos para pacientes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Antes da novidade, o exame era disponibilizado gratuitamente apenas fora de Marataízes. Com a implantação do serviço na própria cidade, a expectativa é facilitar o acesso das pacientes e agilizar o atendimento.

Além disso, a partir de maio, a Casa Rosa passará a oferecer gratuitamente outro serviço inédito no município: a implantação do método contraceptivo Implanon. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sandra Lupim, Marataízes será o primeiro município do Sul do Espírito Santo a disponibilizar o método sem custos à população.

Segundo a secretária, a ampliação dos serviços reforça o compromisso da gestão com a saúde pública. “Esse novo serviço, juntamente com o exame de ultrassom, são mais benefícios oferecidos à população de Marataízes, mostrando que Saúde Pública é tratada com seriedade e prioridade aqui na Pérola Capixaba”, destacou.

A Casa Rosa já oferece diversos atendimentos voltados à saúde da mulher, como pré-natal de alto risco, acompanhamento gestacional, preventivo de câncer de mama, abertura de processos de laqueadura e vasectomia, inserção de DIU, consultas ginecológicas, nutricionista, colposcopia, fisioterapia pélvica e psicologia.

Os atendimentos, exceto em campanhas especiais, são realizados mediante encaminhamento prévio pelas Unidades Básicas de Saúde.