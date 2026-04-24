Procon Vila Velha treina gerentes de lojas e equipes em boas práticas no varejo

today24 de abril de 2026 remove_red_eye108

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Procon Municipal, participou nesta semana de um treinamento voltado a gerentes e equipes de vendas da rede “Casas Bahia” de diversas lojas do grupo, em toda a Grande Vitória. A ação ocorreu a convite da diretoria da rede varejista, após apontamentos prévios realizados pelo Procon sobre práticas que demandavam adequações, e integra um plano de ação estratégico voltado à melhoria dos serviços e ao fortalecimento da conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.



O encontro foi conduzido de forma conjunta pelo advogado Moisés Penha, Superintendente do Procon Vila Velha, e pela economista Karina Bueno, assessora técnica do órgão. Durante o treinamento eles apresentaram orientações práticas e diretrizes fundamentais para garantir relações de consumo mais transparentes, equilibradas e seguras.



Durante o treinamento, foram abordados temas essenciais como o direito à informação clara e adequada, a necessidade de consentimento expresso do consumidor na contratação de serviços adicionais e a proibição de práticas abusivas, como a venda casada e a inclusão de serviços não solicitados. Também foi destacada a importância da transparência na apresentação de custos em operações de crediário, com detalhamento de juros, taxas e encargos.



Atendimento à pessoa idosa em foco

Um dos pontos de atenção destacados pelo Procon foi a necessidade de aprimoramento no atendimento às pessoas idosas. Foi reforçada a importância de uma comunicação ainda mais clara, acessível e paciente, garantindo a plena compreensão das condições de compra, especialmente em operações de crédito e contratação de serviços adicionais. A orientação é que esse público receba atendimento prioritário, humanizado e livre de qualquer prática que possa induzir a erro ou dificultar sua tomada de decisão.



Outro ponto relevante foi a apresentação de dados recentes de atendimentos do Procon, que evidenciam a recorrência de demandas relacionadas à falta de clareza nas contratações e à inclusão indevida de serviços. Segundo o órgão, essas situações impactam diretamente a confiança do consumidor e podem gerar sanções administrativas, além de prejuízos à imagem das empresas.



Alinhamento às normas

“Essa ação do nosso Procon reforça o compromisso das Casas Bahia em aprimorar os processos internos da rede e alinhar sua atuação às normas de proteção e defesa do consumidor. O treinamento faz parte de um conjunto de medidas que serão implementadas em todas as lojas do grupo, com foco na qualificação de suas equipes e na padronização de boas práticas de atendimento”, explicou Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.



Para Moisés Penha, a iniciativa representa um avanço na construção de um ambiente de consumo mais justo e transparente, que fortalece o protagonismo do Procon Vila Velha: “Nosso papel vai além da fiscalização. Atuamos também na orientação e na prevenção, promovendo o diálogo com o setor produtivo para garantir o respeito aos direitos do consumidor”, destacou o superintendente.



A Prefeitura de Vila Velha segue investindo em ações educativas e também em parcerias institucionais que possam contribuir para o equilíbrio nas relações de consumo, beneficiando tanto consumidores quanto fornecedores, e inspirando maior confiança no mercado local.