Alfredo Chaves lança ação de mobilização pela alfabetização

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye44

A Secretaria de Educação de Alfredo Chaves (Seme) lançou, no início de setembro, o Plano de Mobilização pela Alfabetização em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu). Trata-se de um conjunto de ações para fortalecer a alfabetização em dez semanas. O objetivo principal é garantir que as crianças da rede municipal estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, com apoio pedagógico estruturado e acompanhamento contínuo.

Esse plano propõe uma mobilização coletiva e articulada entre secretarias estaduais, regionais, municipais, gestores escolares e professores, atuando juntos por 10 semanas consecutivas para intensificar as ações de alfabetização, com estratégias específicas para sala de aula, gestão escolar e secretaria municipal.

A proposta tem como prioridade as turmas do 2º ano do ensino fundamental, etapa importante no processo de aquisição da leitura e da escrita. A iniciativa também contempla ações voltadas para a preparação dos estudantes para as avaliações externas, como o Sistema de avaliação da Educação Básica (Saebes) e o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), aplicadas nas turmas do 2º, 5º e 9º anos. Para isso estão previstas estratégias específicas de apoio a esses estudantes. Todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental serão beneficiadas com essa iniciativa.

De acordo com informações da Seme, o plano começou com reuniões estratégicas: primeiro com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação e, em seguida, com gestores e pedagogos das escolas. Em um segundo momento, cada unidade escolar foi orientada a construir seu próprio plano de ação, alinhado ao Plano Municipal.

As dez semanas serão para intensificar as rotinas pedagógicas com foco na aprendizagem e na frequência dos estudantes para que eles estejam aptos para a realização das Avaliações externas, que acontecerão no final deste período.

Conforme a titular da pasta, Sônia Klein, para que esse plano alcance seu objetivo principal no processo educativo, é essencial que a criança esteja presente na escola, pois é nesse espaço que a aprendizagem acontece de forma efetiva. Por isso a Seme enfatiza aos pais e responsáveis, estimular a frequência contínua dos estudantes na escola.