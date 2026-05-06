Alfredo Chaves vai sediar evento sobre fortalecimento da rede de proteção à infância

today6 de maio de 2026 remove_red_eye78

A Prefeitura de Alfredo Chaves promove, nos dias 14 e 15 de maio, a 8ª edição do Encontro da Esfera do Conhecimento, evento voltado à capacitação de profissionais que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

A programação será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 17h, reunindo conselheiros tutelares, ex-conselheiros, profissionais das áreas de assistência social, saúde e educação, além de representantes da sociedade civil.

Capacitação e integração da rede de proteção

O encontro tem como objetivo fortalecer a atuação integrada dos profissionais que compõem a rede de proteção à infância e adolescência, promovendo alinhamento de conhecimentos e troca de experiências entre os participantes.

A expectativa é reunir profissionais de diferentes regiões do Espírito Santo e também de estados vizinhos.

Segundo a organização, a proposta é ampliar o debate sobre políticas públicas, qualificação profissional e atuação intersetorial na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Palestrantes nacionais confirmados

Entre os nomes confirmados para o evento estão Roberto Almeida, de Santa Catarina, e Reinaldo Balbino, reconhecido nacionalmente pela atuação na área.

As inscrições para participação no encontro são gratuitas e realizadas de forma online: (CLIQUE AQUI).

Fortalecimento das políticas públicas

A iniciativa reforça as ações do município voltadas à qualificação contínua dos profissionais envolvidos na proteção integral da infância e adolescência, buscando aprimorar o atendimento e fortalecer a rede de apoio às famílias e aos jovens.