Anchieta recebe cinema itinerante com sessões gratuitas a partir desta semana

today6 de maio de 2026 remove_red_eye75

A população de Anchieta terá a oportunidade de participar de uma experiência de cinema gratuita nos próximos dias com a chegada do projeto Cine Petrobras ao município.

A iniciativa leva uma estrutura itinerante que transforma uma carreta em uma sala de cinema equipada com tecnologia digital de som e imagem, ambiente climatizado e poltronas para o público. Em Anchieta, as sessões acontecem nos dias 7, 8, 11 e 12 de maio.

Sessões gratuitas e distribuição de pipoca

Além da exibição dos filmes, o projeto também oferece pipoca e refrigerante gratuitamente aos participantes. Os ingressos devem ser retirados diretamente na carreta no dia das sessões, conforme disponibilidade de vagas.

O espaço foi adaptado para garantir acessibilidade, contando com recursos audiovisuais inclusivos e elevador de acesso para cadeirantes.

Projeto percorre cidades brasileiras

O Cine Petrobras percorrerá 30 municípios em 10 estados brasileiros, passando pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. No Espírito Santo, além de Anchieta, o projeto também terá programação em Itapemirim, nos dias 14 e 15 de maio.

A ação é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com aprovação do Ministério da Cultura, patrocínio da Petrobras e execução da Cepar Comunicação, além do apoio das prefeituras municipais.

Democratização do acesso à cultura

A proposta do projeto é ampliar o acesso da população a atividades culturais e de lazer, levando cinema gratuito a diferentes cidades do país, especialmente em locais com acesso reduzido a salas de exibição tradicionais.

Além do entretenimento, a iniciativa busca incentivar experiências culturais e promover integração entre a comunidade e o audiovisual.