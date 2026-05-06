Anchieta recebe cinema itinerante com sessões gratuitas a partir desta semana
A população de Anchieta terá a oportunidade de participar de uma experiência de cinema gratuita nos próximos dias com a chegada do projeto Cine Petrobras ao município.
A iniciativa leva uma estrutura itinerante que transforma uma carreta em uma sala de cinema equipada com tecnologia digital de som e imagem, ambiente climatizado e poltronas para o público. Em Anchieta, as sessões acontecem nos dias 7, 8, 11 e 12 de maio.
Sessões gratuitas e distribuição de pipoca
Além da exibição dos filmes, o projeto também oferece pipoca e refrigerante gratuitamente aos participantes. Os ingressos devem ser retirados diretamente na carreta no dia das sessões, conforme disponibilidade de vagas.
O espaço foi adaptado para garantir acessibilidade, contando com recursos audiovisuais inclusivos e elevador de acesso para cadeirantes.
Projeto percorre cidades brasileiras
O Cine Petrobras percorrerá 30 municípios em 10 estados brasileiros, passando pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. No Espírito Santo, além de Anchieta, o projeto também terá programação em Itapemirim, nos dias 14 e 15 de maio.
A ação é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com aprovação do Ministério da Cultura, patrocínio da Petrobras e execução da Cepar Comunicação, além do apoio das prefeituras municipais.
Democratização do acesso à cultura
A proposta do projeto é ampliar o acesso da população a atividades culturais e de lazer, levando cinema gratuito a diferentes cidades do país, especialmente em locais com acesso reduzido a salas de exibição tradicionais.
Além do entretenimento, a iniciativa busca incentivar experiências culturais e promover integração entre a comunidade e o audiovisual.