Shopee inaugura primeiro centro de distribuição no Espírito Santo

today6 de maio de 2026 remove_red_eye81

A Shopee anunciou a inauguração de seu primeiro centro de distribuição no Espírito Santo, localizado na Região Metropolitana de Vitória. A nova unidade integra o plano de expansão logística da empresa no Brasil e deve gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos no Estado.

O empreendimento faz parte da estratégia da plataforma de ampliar sua capacidade operacional e reduzir o prazo de entregas aos consumidores. Com a nova estrutura, a empresa busca fortalecer o atendimento a vendedores e compradores capixabas, além de acelerar o processamento de pedidos na região.

Expansão logística nacional

Além da unidade no Espírito Santo, a Shopee também inaugurou novos centros logísticos nos estados do Paraná e Ceará. As estruturas operam no modelo cross-docking, sistema em que as mercadorias são rapidamente separadas e encaminhadas para entrega, reduzindo o tempo de permanência em estoque.

Segundo a empresa, os novos centros possuem capacidade conjunta para processar cerca de 700 mil pedidos por dia. As unidades também utilizam tecnologias automatizadas, como esteiras de lona e termoplásticas, para aumentar a agilidade das operações.

Com as inaugurações, a Shopee passa a contar com 22 centros de distribuição em operação no país, sendo 17 no modelo cross-docking e cinco fulfillment, além de mais de 200 hubs logísticos espalhados pelo Brasil.

Operação já movimenta o Espírito Santo

Antes mesmo da chegada do novo centro de distribuição, a Shopee já mantinha operação logística no Espírito Santo com hubs localizados em cidades como Cariacica, Colatina, Guarapari, São Mateus e Vila Velha, além de mais de 70 Agências Shopee em funcionamento no Estado.

De acordo com a empresa, a ampliação da estrutura logística deve beneficiar tanto consumidores quanto vendedores locais, reduzindo prazos de entrega e fortalecendo o comércio digital regional.

Entregas mais rápidas e crescimento das operações

A expansão faz parte do avanço da empresa no mercado brasileiro ao longo de 2026. Neste ano, a Shopee também inaugurou centros fulfillment em Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ampliando a capacidade de armazenagem e distribuição de produtos.

A companhia informou ainda que conseguiu reduzir em cerca de 1,5 dia o tempo médio de entrega no Brasil durante o último trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Atualmente, a operação logística da Shopee no país conta com mais de 3 mil Agências Shopee e aproximadamente 45 mil motoristas parceiros responsáveis pelas entregas aos consumidores.