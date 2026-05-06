Espírito Santo tem a melhor gestão pública no País

today6 de maio de 2026 remove_red_eye68

O Espírito Santo ocupa a primeira posição em gestão pública no País e é o estado que mais avançou na área econômica nos últimos três anos. Os dados constam no Ranking de Competitividade dos Estados – Eleições 2026, divulgado nesta quarta-feira (06) pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estudo analisa o desempenho das unidades da federação entre 2023 e 2025, considerando tanto a posição atual quanto a evolução ao longo do período.

A análise apresenta duas perspectivas complementares. Na primeira, que retrata o desempenho atual, o Espírito Santo lidera a dimensão Gestão Pública, destacando-se pela consistência dos resultados e pela trajetória de melhoria contínua ao longo do período analisado.

Na segunda perspectiva, que avalia o ritmo de avanço dos estados, o Espírito Santo ocupa a liderança na dimensão Economia, sendo o ente federativo que mais evoluiu no período. O desempenho reflete a combinação de crescimento econômico com resultados estruturais positivos.

Na dimensão Gestão Pública, foram avaliados indicadores relacionados à eficiência da máquina pública e à solidez fiscal. Já na dimensão Economia, o estudo considerou aspectos como capital humano, infraestrutura, inovação e potencial de mercado.

Para o governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, a conquista em gestão pública é um reflexo do planejamento e do compromisso do Governo do Estado com a sociedade capixaba. “Saímos da terceira posição em 2023 para a liderança, um resultado pautado, principalmente, pelo nosso equilíbrio fiscal e pela melhoria da eficiência administrativa. Esse desempenho reafirma que o modelo capixaba de gestão é sólido e entrega resultados concretos para a sociedade”, destacou o governador.

O secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, observou que o resultado está diretamente associado à disciplina fiscal e à qualidade da gestão pública no Estado, que, há dois anos consecutivos, lidera o ranking nacional de solidez fiscal elaborado pelo CLP.

“O equilíbrio das contas públicas é o alicerce de uma gestão eficiente e sustentável. Ele cria as condições para um ambiente de negócios mais competitivo, capaz de atrair investimentos, gerar empregos e ampliar oportunidades para a população capixaba”, afirmou o secretário.

foto Hélio Filho/Secom