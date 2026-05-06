Governo do ES entrega novas ambulâncias e amplia estrutura da saúde no Estado

today6 de maio de 2026 remove_red_eye74

O Governo do Espírito Santo realizou, nesta quarta-feira (6), a entrega de 21 novas ambulâncias destinadas ao fortalecimento da rede pública de saúde e à ampliação da estrutura de transporte sanitário no Estado.

Os veículos fazem parte do Programa Estadual de Renovação de Frotas, que prevê a aquisição de 71 ambulâncias com investimento total de R$ 23,6 milhões. A iniciativa contempla mais de 65 municípios capixabas, além de hospitais administrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Reforço no atendimento à população

As ambulâncias entregues são classificadas nos tipos A, B e C, cada uma voltada para diferentes modalidades de atendimento.

Os veículos do Tipo A são destinados ao transporte eletivo de pacientes. Já as unidades do Tipo B atendem ocorrências pré-hospitalares e transferências inter-hospitalares com suporte básico. As ambulâncias do Tipo C são utilizadas em operações de resgate.

Segundo o governo estadual, os novos veículos devem ampliar a capacidade de atendimento dos municípios, garantindo mais agilidade, segurança e suporte no transporte de pacientes.

Municípios contemplados

Nesta etapa, receberam ambulâncias os municípios de Alfredo Chaves, Apiacá, Baixo Guandu, Brejetuba, Cariacica, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Mucurici, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus e Vila Pavão.

Modernização da frota

A renovação da frota faz parte das ações do Estado voltadas à modernização da infraestrutura da saúde pública e ao fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, com apoio direto às administrações municipais e unidades hospitalares estaduais.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o investimento busca melhorar a qualidade do atendimento e ampliar a eficiência nos serviços prestados à população capixaba.

fotos Hélio Filho/Secom