Marataízes passa a contar com o 16º Batalhão da Polícia Militar

today6 de maio de 2026 remove_red_eye81

O município de Marataízes passou a contar oficialmente com o 16º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A transformação da antiga 9ª Companhia Independente foi anunciada nesta quarta-feira (6), durante solenidade realizada no Palácio Anchieta.

A cerimônia contou com a presença do governador Ricardo Ferraço, do prefeito Toninho Bitencourt, autoridades estaduais, vereadores e representantes da sociedade civil.

Reforço na segurança da região

Com a criação do novo batalhão, a expectativa é de reforço no efetivo policial, aumento da frota de viaturas, novos equipamentos e maior autonomia operacional para a corporação na região.

Além de Marataízes, o 16º Batalhão também atenderá os municípios de Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Segundo o Governo do Estado, a medida faz parte de uma reestruturação estratégica da Polícia Militar, que inclui ainda a criação de outros batalhões e companhias independentes em diferentes regiões capixabas.

Ampliação da estrutura da PMES

Com a expansão das unidades operacionais, a Polícia Militar passa a contar com 666 novas vagas distribuídas entre diferentes cargos e graduações. A reorganização também deve permitir a promoção de quase mil policiais militares em todo o Estado.

O comandante-geral da PMES, Ríodo Rubim, afirmou que a criação das novas unidades fortalece a presença da corporação nos municípios e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança.

Prefeito destaca conquista para a região

Durante o evento, o prefeito Toninho Bitencourt destacou a importância do novo batalhão para a segurança pública regional. Segundo ele, a instalação da unidade era uma demanda antiga do município e deve beneficiar diretamente a população de Marataízes e cidades vizinhas.

A expectativa é que o novo batalhão amplie a presença policial na região sul do Estado e fortaleça as ações de combate à criminalidade.