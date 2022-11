Alunos de Direito vão à Assembleia para propor disciplina que ensina Constituição na escola

7 de novembro de 2022

A Assembleia Legislativa inaugurou o Tribuna Acadêmica, criado pelo deputado estadual Bruno Lamas, que transforma boas ideias da sociedade em políticas públicas. Projeto de resgate à cidadania dos jovens foi o primeiro a ser apresentado

Seis alunos do Curso de Direito da Faculdade Multivix, da Serra, procuraram a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa com a finalidade de introduzir na grade escolar das escolas de ensino médio do Estado uma nova disciplina: Facilitação do Acesso aos Direitos Fundamentais, que tem como objetivo ensinar noções da Constituição Federal para os jovens.

Para explicar o projeto, seis alunos do sexto período da faculdade foram convidados e inauguraram, durante a sessão de hoje (7), o Tribuna Acadêmica, aprovado por meio da Resolução 8.374, de 14 de junho de 2022, de autoria do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que transforma boas ideias da sociedade em políticas públicas.

Bruno com os acadêmicos da Multivix Serra: projeto para introduzir disciplina de Direito nas escolas de ensino médio.

O grupo de acadêmicos – formado por Marcos Guimarães, Marcos Craus, Julia Xavier, Roberta Amorim, Luana Alves e Milena Zunta – esteve no Legislativo estadual e explicou a proposta.

“A ideia de Bruno é trazer a academia para dentro da Casa do Povo, buscando soluções para o que a sociedade precisa. Então, queremos uma disciplina transversal à academia que garanta a formação cidadã para que o aluno saia da escola com os conhecimentos dos seus direitos e deveres fundamentais”, explicou o aluno Marcos Guimarães.

Segundo ele, caso a proposta seja aprovada na forma de lei, como já ocorreu em municípios de Minas Gerais, na capital Belo Horizonte e também em Domingos Martins, aqui no Estado, jovens mais críticos darão lugar a futuros deputados, senadores, governadores e até presidente da República.

“É importante trabalhar agora, no momento em que o jovem está sendo inserido no mercado de trabalho, no fim do segundo grau. O experimento que fizemos na Escola Aristóbulo Barbosa Leão demonstrou um avanço extraordinário”, contou.

O também estudante Marcos Craus concorda que, a partir da escola, será possível capacitar o cidadão para assumir cargos públicos.

“É importante começar cedo, na formação do cidadão. A partir do momento que eu conheço o meu direito, evito ser lesado e também reduzo o acúmulo de processos no Judiciário. A noção de cidadão vai além do voto”, declarou.

Roberta Amorim frisou que, quando um adolescente toma conhecimento dos seus direitos, ele se torna um cidadão mais comprometido com o seu papel social.

Os professores José Carlos Pereira Júnior, da disciplina Prática de Extensão Interdisciplinar na Multivix, e a coordenadora do curso, Mirian Brás, auxiliaram os alunos na elaboração do projeto.

Bruno lembrou que agora os acadêmicos terão a oportunidade de apresentar as suas propostas para representantes dos segmentos envolvidos, como o secretário da pasta, especialistas, dentre outros.

