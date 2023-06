Alunos fazem do plenário da Assembleia palco de “audiência da ONU”

Com o apoio do deputado Gandini, 150 alunos da Escola SEB de Vitória e Vila Velha ocuparam o Legislativo estadual com discussões acaloradas, aprendizado intenso e momentos de descontração e interação

O plenário Dirceu Cardoso, o principal da Assembleia Legislativa, onde os 30 deputados estaduais capixabas aprovam leis, ganhou uma função especial no dia de hoje (2): é que o local recebeu discussões acaloradas, aprendizado intenso e momentos de descontração e interação durante a 10ª edição da Simulação da Organização das Nações Unidas (ONU).

É isso mesmo, a Casa do Povo, como é popularmente conhecido o Legislativo estadual capixaba, abriu espaço para a simulação de uma “audiência da ONU”, feita por 150 alunos do Sistema Educacional Brasileiro (SEB) das unidades de Jardim da Penha, em Vitória, e de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, com direito a delegados representando países e muita diplomacia.

“A Simulação da ONU é um dos projetos mais valorosos da nossa escola porque constitui uma oportunidade de debate sobre as relações entre os países, de lidar com situações de conflito, de construir argumentações”, explicou o diretor da Escola SEB de Jardim da Penha, Vander Euber Barbato.

Vander destacou que o projeto envolveu um estudo prévio feito há algumas semanas, onde os alunos foram direcionados para pesquisa sobre os países que eles representaram como delegados.

Ele conta que a abertura ocorreu às 19h, no plenário da Assembleia Legislativa, quando todos os alunos participantes, a partir do 8º do ensino fundamental, estiveram presentes à cerimônia, conjuntamente com as suas famílias, mas que o projeto ainda se estende durante amanhã (3) e domingo (4), das 8 às 17h.

“Foi um momento muito rico. O nosso aluno desenvolveu a sua capacidade de percepção e compreensão dos acontecimentos internacionais, bem como sua capacidade para julgar, discernir e lidar com a diversidade, melhorando sua análise crítico-argumentativa”, enumerou.

Para o diretor, o atual cenário internacional, com a guerra entre a Rússia e Ucrânia, e o grande desafio nas relações diplomáticas, fortalece a mensagem de que o mundo precisa de paz, de tolerância, de diplomacia e de relações respeitosas.

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, destacou a iniciativa da Escola SEB, de fomentar o lado crítico dos alunos, e apostou na ideia.

“A cessão do espaço dá ainda mais valor à experiência do estudante, que se sente valorizado por ocupar o plenário da Assembleia para um evento desta importância. É um incentivo à escola, às famílias, à cultura da paz”, frisou o deputado, que fez questão de distribuir certificados aos participantes.

E emendou: “Dessa forma, contribuímos com a educação, com a representatividade e com a construção de valores para a nossa criançada.”

