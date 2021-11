AMANHÃ (17) | Palestra ajuda o setor turístico a inovar e pensar em novas soluções

today16 de novembro de 2021 remove_red_eye115

Neste “novo mundo”, qual será o papel do turismo? Como posso traçar minhas estratégias para atender as demandas dos clientes? Que tipo de serviço turístico será mais demandado? As respostas para essas questões podem estar na palestra “Descomplicando a Inovação no Turismo”, que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) pretende realizar na próxima quarta-feira (17/11).

O evento conta com a parceria da Prefeitura de Anchieta e da Sala do Empreendedor de Anchieta. A atividade é presencial e será realizada no Auditório do Hotel Espadarte, em Iriri, no município de Anchieta. A previsão é de que a palestra aconteça das 19h às 21h. As inscrições já estão abertas.

“A palestra fala sobre os processos simples e descomplicados que podem ser implantados, sem grandes investimentos, por pequenos negócios do setor e que podem contribuir para o desenvolvimento da empresa. É uma chance a mais para os pequenos negócios aprenderem como se diferenciar para reter e atrair novos clientes e, com isso, aumentar as vendas”, explica Edlaine Braga da Silva, analista técnico do Sebrae/ES.

Inscrição

As inscrições para participar da palestra podem ser feitas pela Loja Virtual do Sebrae/ES, por telefone e, também, por WhatsApp.

Link: https://es.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/332228992

Telefones: (28) 3536-3669 / (27) 3361-1918

WhatsApp: 0800 570 0800

Palestrante

O palestrante será Marcelo Pimenta, especialista em descomplicar a inovação. Ele é professor e empresário, um apaixonado por empreendedorismo, criatividade e inovação nos negócios. Marcelo também é jornalista, especialista em marketing, mestre em planejamento estratégico, consultor credenciado ao Sebrae Nacional e único representante brasileiro no Conselho Acadêmico NetExplo, junto a Unesco, em Paris.

Já são 30 anos de experiência em gestão de projetos e em produção de conteúdo para as mais diferentes plataformas. Marcelo realizou mais de uma centena de projetos inovadores nas maiores empresas brasileiras, incluindo Havaianas, RBS, Dell, Camargo Corrêa e Roche. Só no setor de energia atuou com RGE, CPFL e ONS. Seu currículo já acumula mais de 500 palestras, em mais de 100 cidades brasileiras, além dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes e da França. E tem três livros publicados.

Serviço: Palestra “Descomplicando a Inovação no Turismo”

Dia: 17/11/2021

Horário: das 19h às 21h

Local: Auditório Hotel Espadarte, em Iriri, Anchieta