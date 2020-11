Anchieta | 300 novas vagas na educação infantil após pandemia

today27 de novembro de 2020 remove_red_eye32

O município de Anchieta irá oferecer 300 novas vagas na educação infantil na rede municipal quando as aulas retornarem. As unidades educacionais foram estruturadas com obras de reforma em 12 escolas, foram construídas duas novas e 19 centros educacionais já receberam manutenção.

De acordo com a Secretaria de Educação, hoje o município disponibiliza 1.700 vagas na educação infantil – para alunos de 0 a 05 anos. Com as duas novas unidades construídas e a reforma das demais, o município poderá oferecer 2.000 mil vagas quando as aulas retornarem após a pandemia.

Em Iriri já foi concluída a obra do Centro de Educação Infantil Tom e Jerry, que irá oferecer 360 vagas. A nova Creche Enide Corrêa Guaitolini, construída recentemente em Mãe-Bá terá capacidade para 210 alunos.

No município foram reformadas 12 unidades escolares e outras 19 foram contempladas com manutenção. As unidades que passaram por reforma na da sede e no interior também ganharam novos equipamentos como mesas, cadeiras, ventiladores e computadores.