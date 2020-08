Anchieta: 31 escolas recebem melhorias e duas novas são construídas

A Prefeitura de Anchieta está com um amplo pacote de investimento na educação para reformar e construir unidades escolares. 12 escolas estão passando por reforma e outras 19 receberam reparos e pintura predial. Ainda, a prefeitura construiu com recursos próprios a Creche Enide Corrêa, em Mãe-Bá e vem edificando o CMEI Tom & Jerry, em Iriri.

As obras de reforma seguem firmes e em algumas unidades já foram praticamente concluídas. A Prefeitura está investindo cerca de R$ 2,7 milhões para reformar e deixar as unidades mais modernas e acessíveis para alunos e professores. As escolas também ganharam novas mesas e cadeiras, ventiladores e algumas foram equipadas com laboratório de informática móvel.

Estão sendo contempladas com o pacote de reformas as escolas de Córrego da Prata, Duas Barras, Belo Horizonte, Amarílis Fernandes Garcia, Jocelina Nogueira, Patrícia Roffes, Ponta dos Castelhanos, Castelhanos, Ubu, Recanto do Sol, Novo Horizonte e Iriri. Na maioria das escolas a reforma é geral, contemplando melhorias na estrutura, pintura e revisão na parte hidráulica e elétrica. Em algumas haverá troca do telhado e instalação de novas peças sanitárias, substituição do piso e do forro e reforma na quadra poliesportiva.

Já em Mãe-Bá a Prefeitura terminou a construção da sonhada creche Enide Corrêa. O novo prédio tem 1.219,94 m2 de área coberta, contendo 12 salas com acessibilidade. A intenção é atender 120 crianças de três meses a seis anos de idade. A unidade também conta com pátio coberto. O valor de investimento foi de R$ 1.948.663,95, oriundo de recursos próprios da municipalidade.

Em Iriri as obras para construção do novo Centro de Educação Infantil (CMEI) Tom & Jerry estão na etapa final. A nova unidade educacional vai proporcionar mais segurança e comodidade para atender cerca de 240 alunos. A obra, que vem sendo executada pela empresa AL Construções Eireli, terá dois pavimentos com investimento do governo estadual, por meio de um convênio celebrado com a Prefeitura na ordem de R$ 2.192.158,03.

Para o prefeito Fabrício Petri, os investimentos são prioritários a fim de oferecer um ambiente acolhedor e seguro para os alunos de funcionários das escolas. “As unidades estavam sem manutenção há alguns anos, nossa intenção é realizar melhorias que gerem mais conforto e segurança para nossos alunos, professores e demais funcionários dessas escolas. Quando as aulas retornarem as escolas estarão díginas para receber nossos funcionários e alunos”, disse o prefeito.

Outras 19 unidades educacionais da sede e do interior já receberam melhorias com reparos e pintura predial. Os serviços iniciaram no final do ano passado e foram concluídos no início deste ano.

Situação das 12 escolas que estão recebendo reforma

– Finalizadas: Córrego da Prata, Mariana da Purificação (Belo Horizonte), Amarílis Fernandes Garcia (Alvorada) e Duas Barras;

– Praticamente finalizadas: Professora Jocelina Nogueira (Alvorada), Patrícia Roffes (Nova Esperança), Novo Horizonte, Elson Garcia (Ubu) e Alcides Ceccon;

– Fase avançada: Genelice dos Reis Ramos Hermes (Recanto do Sol), Dulcineia Silva Lyrio Rupf (Ponta dos Castelhanos), Manoel de Paula Serrão (Iriri).

Escolas em construção

– Finalizada: Enide Corrêa (Mãe-Bá)

– Fase avançada: Tom & Jerry (Iriri)

Escolas que passaram por pintura e manutenção predial

1 – Padre Anchieta

2 – Tio Liliu

3 – Terezinha Godoy (Centro Cultural)

4 – Ady Lírio Marchezi

5 -Emboacica

6 -Goembê

7 – Itajobaia

8 – Itapeuna

9 – Maria Luiza Flores

10 – Edma Maria Mezadre Mulinari

11 – Parati

12 – São Mateus

13 – Itaperoroma

14 – Rosalino Simões

15 – Esmeralda Morava

16 – Alto Joeba

17 – Olivânia

18 – Limeira

19 – Mateus Ernesto