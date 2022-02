Anchieta | 612 crianças foram vacinadas contra Covid-19

today31 de janeiro de 2022 remove_red_eye80

A Secretaria de Saúde de Anchieta já vacinou contra Covid-19 até hoje (31) 612 crianças, com idade entre 05 e 11 anos. Só no mutirão que ocorreu na última sexta (28), foram vacinadas 340 crianças. A meta é vacinar 2.858 crianças dessa faixa etária.

O garoto Theo Viana Oliveira, de 07 anos, tomou a vacina e fez pose de felicidade por ter recebido o imunizante. A dupla Jenilson Tavares dos Santos Filho e Deivid Oliveira dos Santos foram juntos se vacinar e também comemoraram a conquista.

Os responsáveis pelas crianças devem procurar a unidade de saúde do bairro onde residem para agendar a vacina. Crianças imunossuprimidas devem agendar na Sala de Vacina Central, localizada a ESF 3, ao lado do Pronto Atendimento. O agendamento deve ser feito por mensagem (via WhatsApp) pelo número (28) 9 9882-2813.

Os profissionais de saúde orientam que é necessário levar o cartão de vacina da criança no ato da aplicação. O município segue com a campanha de imunização infantil e adulta contra a doença. Adultos devem procurar a Sala de Vacina Central, de acordo com o cronograma de imunização, disponível no site da Prefeitura.