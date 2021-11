Anchieta abre inscrição para processo seletivo

18 de novembro de 2021

A Prefeitura de Anchieta abriu inscrição para o processo seletivo que pretende contratar, em regime designação temporária, agentes de serviços de cozinha, auxiliar de segurança e auxiliar administrativo.

As inscrições são gratuitas e de regime presencial e acontecem nos dias 25 e 26 de novembro, no horário das 09 às 12h e das 13 às 16h, no auditório da Prefeitura. O resultado de classificação inicial está previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro.

É proibida a entrada do candidato no local de inscrição sem a máscara de proteção à Covid-19. Os candidatos devem respeitar as normas vigentes de distanciamento social, durante todo período que estiver no local de realização das inscrições.

Confira os Editais

– Auxiliar Administrativo

– Agente de Serviço de Cozinha

– Auxiliar de Segurança

Informações: (28) 3536-1788