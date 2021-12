ANCHIETA | Aprobana e Mepes recebem veículos e equipamentos do município

today11 de dezembro de 2021 remove_red_eye67

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Anchieta realizou esta semana a entrega de diversos equipamentos que fazem parte do Chamamento Público 01/2021. As organizações contempladas foram o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes) e a Associação dos Produtores de Banana e outros Produtos Agrícolas de Anchieta (Aprobana).

Entre os itens estão um veículo de passeio, um caminhão baú, câmara climatizadora, balança, freezer, entre outros. O objetivo, segundo o titular da pasta, Fabiano Mezadri, é fortalecer tanto as organizações quanto a agricultura familiar do município. “Os bens e equipamentos foram destinados de forma gratuita e destinam-se a serviços e ações voltadas a produção, agroindustrialização, beneficiamento, comercialização, qualificação e formação profissional”, explica.

Conforme o presidente da Aprobana, Reginaldo Salaroli, o caminhão e os demais itens destinados à associação irão favorecer para agregar valor aos produtos e facilitar a vida dos associados.



Chamamento público é um procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.



CONFIRA OS ITENS POR INSTITUIÇÃO: