Anchieta bate recorde de novos casos de Covid-19 em apenas dez dias

today19 de janeiro de 2022 remove_red_eye49

Nos últimos 10 dias foram confirmados 283 novos casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta alerta a população para não deixar de manter os cuidados para evitar o contágio da Covid-19 e também da gripe H3N2.

A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e não sabemos como ou quando vai acabar. O nível de incerteza permanece muito alto. A nova variante Ômicron está se espalhando a uma taxa não vista como as cepas anteriores. O alerta é da Organização Mundial da Saúde e baseado na realidade dos últimos dias.



Mesmo que a Ômicron cause um quadro menos grave da doença, o grande número de casos pode, mais uma vez, sobrecarregar os sistemas de saúde e atrapalhar o crescimento econômico em virtude de afastamento das pessoas infectadas dos postos de trabalho.



Só em Anchieta, nos últimos 10 dias, foram confirmados 283 novos casos da doença. O Pronto Atendimento e o Centro de Triagem da Vila Olímpica, mesmo com reforço de profissionais e ampliação da carga horária, estão com atendimento sobrecarregado. Outro implicador para que o sistema de saúde se sobrecarregue é a epidemia da gripe H3N2.



Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta alerta a população para não deixar de manter os cuidados para evitar o contágio da Covid-19 e também da gripe: usar máscara facial, higienizar as mãos constantemente com água e sabão ou álcool 70% e, principalmente, evitar aglomerações. “Necessitamos que as pessoas não abandonem os cuidados, na verdade reforcem, a nova variante se propaga muito rápido”, alerta a titular da pasta, Cristiane Feitosa.



Vacinas salvam vidas!

Conforme os órgãos de saúde, o avanço na imunização contra a Covid-19 tem contribuído para, mesmo com muitos casos ativos, ocorrer um mínimo de internações hospitalares. Anchieta até o momento vacinou cerca de 70% da população adulta contra a doença, mas os números precisam avançar. Existe um número significativo de pessoas que só tomou a primeira dose e para a vacina funcionar, é necessário a segunda e a dose de reforço. As pessoas podem agendar a vacina na Central de Vacinação, que fica na ESF Centro 3, ao lado do PA.