ANCHIETA | Biblioteca Municipal em novo endereço

today30 de novembro de 2021 remove_red_eye55

A Biblioteca Pública Municipal Professor José de Anchieta Pompermayer, em Anchieta, funciona agora em novo endereço. Em um local mais acessível, a instituição está situada em um espaço na Rua Benjamin Constant, 45, próximo à Praça São Pedro.

O horário de funcionamento é das 7 às 18 horas, de segunda à sexta-feira, com serviços de empréstimos de livros e acesso a pesquisas. A unidade possui um rico acervo que pode ser emprestado ao cidadão, mediante cadastro de sócio.

Para se tornar sócio é necessário apresentar uma foto 3×4, um documento de identificação e comprovante de residência. A carteirinha é feita na hora e a pessoa já pode levar emprestada até três obras de diferentes áreas de conhecimento, com um tempo de 15 dias para devolução, podendo ser renovado.



Devolução de livros

A equipe da Biblioteca Municipal pede às pessoas que estão com livros da instituição guardados em suas casas, devido às intercorrências da pandemia, que logo que possível devolva essas obras para o acervo, a fim de que outras pessoas também possam usufruir delas. A equipe ainda orienta: “se a pessoa não puder comparecer no local, poderá enviá-las através de uma pessoa de confiança, pois não necessita de nenhuma assinatura no momento da devolução”, explica.



Doação de livros

O cidadão também pode se tornar “Amigo da Biblioteca”, doando obras literárias que tem em casa. Essa contribuição contribui significativamente para o crescimento do acervo da instituição.