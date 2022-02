ANCHIETA | Cadastro Único, provisoriamente, em novo endereço

today9 de fevereiro de 2022 remove_red_eye73

Em virtude da proximidade do início das obras de reforma do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Anchieta, o setor Cadastro Único está funcionando provisoriamente em uma sala no prédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, próximo à Praça São Pedro.

Usuários que necessitam do serviço devem se dirigir ao local, que funciona das 07 às 16h, de segunda a sexta. Os telefones para agendamento e de informações são (28) 3536-3697 e (28) 9 8814-0140.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo (R$ 606,00) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.636,00).

Com o Cadastro Único é possível conhecer a realidade socioeconômica das famílias de baixa renda, a partir de informações sobre todo o núcleo familiar, das características do domicílio, as formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família.

Endereço da Secretaria de Agricultura e Abastecimento: Rua do Carmo, 182 – Bairro João XXIII – Centro, próximo a Praça São Pedro.