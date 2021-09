ANCHIETA | Cursos gratuitos online para o trade turismo

A secretaria de Turismo de Anchieta, em parceria com a Escola de Turismo do Mepes (Eftur), está oferecendo cursos gratuitos on-line na área turística. As opções são exclusivas para moradores de Anchieta. Os cursos são: bobó de camarão e outras versões e camareira.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 16/09 pelo telefone (28) 9 9883-0870 ou na sede da EFTUR, que fica localizada na Rua Costa Pereira, ao lado do hospital do Mepes, no centro de Anchieta. Após a inscrição o aluno recebe os dados para acessar o link contendo as aulas.