Klara Castanho protagoniza longa sobre Mario Quintana e jovem fotógrafa

today6 de maio de 2026 remove_red_eye78

Ambientado em 1985, “Minha Sombra Luminosa” retrata a relação de confiança entre a jovem Liane Neves e o poeta gaúcho; as filmagens já começaram em Porto Alegre

A atriz Klara Castanho iniciou as filmagens de “Minha Sombra Luminosa” em Porto Alegre. No longa-metragem, ela interpreta Liane Neves, uma fotógrafa que, aos 23 anos, registrou a intimidade de Mario Quintana em seus últimos anos de vida. O roteiro foca na relação de confiança estabelecida entre a profissional em início de carreira e o poeta, que na época tinha quase 80 anos e era conhecido por ser arisco e avesso à própria imagem.

“Esse projeto está comigo desde 2022 e é uma história em que acredito muito. Vejo muita potência e felicidade nesse processo. Sinto que essa personagem é uma grande novidade na minha carreira e tenho muito carinho por ela”, afirma a atriz.

A trama, ambientada em 1985, mostra como o desafio de registrar o poeta se transformou em uma missão pessoal para Liane. Ao descobrir que Quintana corria o risco de perder sua moradia no Hotel Majestic, local que hoje abriga o centro cultural que leva seu nome, a fotógrafa mobiliza esforços para ajudá-lo, o que acaba mudando a trajetória de ambos.

Sobre essa dinâmica central do filme, Klara explica que o roteiro foca justamente no que acontecia atrás das lentes: “Eu faço a Liane, que acompanhou o Mario Quintana em seus últimos anos. A história mostra muito sobre esse período de aproximação e as histórias por trás de fotos que hoje são consideradas icônicas. É um filme focado na relação deles e espero que o público se envolva nessa admiração mútua tanto quanto nós”, completa.

O projeto coincide com um marco importante para a atriz, que completa 20 anos de carreira em 2026, reforçando uma fase de papéis com maior peso dramático no cinema. Além do trabalho no Sul, Klara Castanho tem outros dois lançamentos como protagonista previstos para 2026. No streaming, ela estrela a série de suspense do Globoplay “Quando Ela Desaparecer”, interpretando Sarah, uma jovem que assume a investigação do sumiço de uma menina.

Já nos cinemas, a atriz lidera o elenco de “Deixa Acontecer”, produção dos Estúdios Globo onde dá vida a Priscila, em uma trama que aborda os dilemas e conflitos dos relacionamentos atuais.