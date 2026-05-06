Circuito Burger começa neste domingo (10) com 160 lanchonetes participantes

today6 de maio de 2026 remove_red_eye72

Pão macio, carne suculenta, queijo derretendo e aquela combinação criativa que só aparece uma vez por ano: começa neste domingo (10) a 2ª edição do Circuito Burger, maior festival de hambúrguer do Espírito Santo. Até o dia 31 de maio, cerca de 160 lanchonetes, espalhadas por 16 cidades de Norte a Sul do Estado, participam do concurso que vai eleger o melhor hambúrguer capixaba de 2026.

A partir desta semana, o público já pode acessar o aplicativo Plus Delivery para conhecer e experimentar os lanches inéditos criados exclusivamente para o evento. As receitas foram desenvolvidas especialmente para o Circuito e não fazem parte dos cardápios tradicionais das casas participantes, o que torna a experiência ainda mais única.

O funcionamento é simples: ao pedir o hambúrguer participante pelo app, o cliente pode avaliar critérios como sabor, apresentação e criatividade, ajudando a definir os vencedores da edição. Além disso, o concurso também reconhece as categorias Atendimento, Entrega e Qualidade do Produto.

A diversidade é um dos pontos altos do Circuito Burger. Há opções para todos os gostos: do clássico hambúrguer de bairro aos mais elaborados, passando por versões com frango, peixe, opções vegetarianas e combinações inusitadas com ingredientes criativos.

A expectativa para este ano é superar os números da primeira edição, realizada em 2025, quando mais de 15 mil hambúrgueres foram vendidos em pouco mais de duas semanas, movimentando mais de R$ 10 milhões nas cidades participantes.

“Chegamos à semana de início com uma adesão ainda maior de estabelecimentos e uma expectativa muito positiva. O Circuito Burger já se consolidou como uma grande vitrine para as lanchonetes e uma experiência gastronômica para o público”, destaca o organizador Luiz Henrique Sabadini.

16 cidades participantes

As lanchonetes participantes estão nas seguintes cidades: Colatina, São Mateus, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Afonso Cláudio, São Roque do Canaã, São Gabriel da Palha, Conceição do Castelo, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Jaguaré, Rio Novo do Sul, Nova Venécia, Alegre e Iúna.

Todo o processo, do pedido à votação, acontece dentro do aplicativo Plus Delivery, que concentra os estabelecimentos participantes e facilita a interação com os clientes.

Plus Delivery

O Plus Delivery é um aplicativo que nasceu em Colatina e se consolidou no interior capixaba, ostentando hoje o título de maior aplicativo de delivery de comida do Espírito Santo. Atualmente, a plataforma atende 50 cidades capixabas, com forte regionalização e DNA capixaba.