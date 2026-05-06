Homenagens em Vila Velha marcam o “Dia Nacional do Líder Comunitário”

today6 de maio de 2026 remove_red_eye86

Em comemoração ao Dia Nacional do Líder Comunitário, celebrado na terça-feira (5), a Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Governo do Estado, homenageou cerca de 300 lideranças comunitárias que contribuem de forma contínua para o desenvolvimento dos bairros e o fortalecimento da participação cidadã no município.

O evento foi realizado à noite, na sede do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães), no bairro Novo México. Estiveram presentes o prefeito Arnaldinho Borgo, o governador Ricardo Ferraço, o deputado federal Victor Linhalis, a ex-secretária de Estado de Governo Emanuela Pedroso, o presidente do Sindipães, Junior Jodima, além de secretários municipais, vereadores e familiares dos homenageados. A data é instituída pela Lei Federal nº 11.287, de 27 de março de 2006.

Durante a solenidade, Arnaldinho destacou o papel das lideranças comunitárias na construção de políticas públicas mais conectadas com a realidade local.

“Se hoje Vila Velha é a melhor cidade do Espírito Santo e uma das melhores do país, é porque vocês fazem parte dessa transformação que construímos todos os dias. É um trabalho coletivo, feito por muitas mãos”, afirmou.

O prefeito acrescentou: “Os líderes comunitários exercem uma função essencial ao aproximar o poder público da população. São pessoas que conhecem de perto as necessidades dos bairros e contribuem para que as ações e os serviços cheguem com mais eficiência a quem precisa. Esta homenagem reconhece o trabalho sério e a dedicação de cada um de vocês”.

“Se hoje Vila Velha é a melhor cidade do Espírito Santo e uma das melhores do país, é porque vocês fazem parte dessa transformação”, disse o prefeito Arnaldinho.

O governador Ricardo Ferraço também ressaltou a relevância da atuação comunitária para o fortalecimento da sociedade.

“Vocês são a representação legítima da população de Vila Velha. As lideranças comunitárias têm papel essencial no diálogo entre a população e o poder público. São agentes que ajudam a construir soluções e impulsionar o desenvolvimento das comunidades, muitas vezes de forma voluntária e com grande compromisso. Porque ninguém faz nada sozinho”, destacou Ferraço.

Representando os homenageados, o presidente do Conselho Comunitário de Vila Velha (CCVV), Lúcio Real, agradeceu a iniciativa e ressaltou a importância de valorizar a atuação das lideranças comunitárias.

“Estamos muito felizes. Este reconhecimento fortalece nosso trabalho e nos motiva a seguir atuando em prol das comunidades, buscando melhorias e mais qualidade de vida para todos”, afirmou. Ele também destacou a receptividade dos secretários municipais e do prefeito no atendimento às demandas apresentadas pelas lideranças.